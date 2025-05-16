Карибский рай без заборов: остров, где пляжей больше, чем дней в году

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Вы только представьте: остров, где на каждый день года — по одному пляжу. Это Антигуа, усыпанный 365 песчаными берегами, каждый со своим характером.

Фото: commons.wikimedia.org by Dinkum, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Карибы, Антигуа

Рай, где пляжи не заканчиваются: что скрывает Антигуа

От уединённых бухт, скрытых от глаз, до просторных пляжей с баром и музыкой — на Антигуа найдётся побережье на любой вкус.

Особенно впечатляет западное побережье: здесь классика Кариб — белоснежный песок, бирюзовая вода и неспешная атмосфера.

Восточная сторона острова выходит к Атлантике, волны здесь сильнее, берега более суровые, но зато и туристов меньше.

Многие пляжи защищены рифами — идеальные условия для снорклинга.

Лучшие пляжи Антигуа

Начать стоит с пляжа Фрайз — он стабильно входит в топ-25 лучших пляжей всего Карибского бассейна.

Широкая полоса песка, два пышных мыса по краям, тёплая спокойная вода и много кафе — всё, что нужно для идеального дня у моря.

Рядом расположен Вэлли-Черч — романтичный пляж с курортами только для взрослых. Здесь тишина, уединение и закаты, которые невозможно забыть.

Для любителей подводного мира — курс на Лонг-Бэй-Бич. Рядом с берегом — риф длиной 3,2 км, полный жизни.

Хочется убежать от толпы? Добро пожаловать в бухту Хаф-Мун. Волны здесь активнее, чем на западе, но зато — полное уединение.

А если хочется настоящего приключения — арендуйте лодку и отправляйтесь на необитаемый Зелёный остров с его дикими пляжами.

Где остановиться и что попробовать

На острове немало отелей с системой "всё включено", но даже среди них есть настоящие жемчужины.

Например, Hammock Cove с виллами у воды и рестораном Lighthouse, где готовят блюда из свежей рыбы и локальных продуктов.

А на частном острове в 10 минутах от Антигуа находится Jumby Bay — элитный курорт с безмятежной атмосферой. Здесь подают суши и рыбу в баре Sand, а ужин — в здании старой плантации XIX века.

Хотите сменить обстановку? Загляните в Cecilia's High Point Café — простая, но изысканная кухня и карпаччо из ваху. Или в Pillars — ресторан на старинной верфи с видом на яхты и блюдами из морепродуктов.

Уточнения

Анти́гуа (англ. Antigua) — остров в Карибском море, в группе Малых Антильских островов. Является одним из островов, на которых расположено государство Антигуа и Барбуда.

