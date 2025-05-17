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Один бокал в небе — как целая бутылка на земле: что делает алкоголь в самолёте таким коварным

1:52
Туризм

Многие замечают: даже один бокал вина в самолёте действует сильнее, чем на земле. Это не миф — учёные подтверждают, что в условиях полёта алкоголь оказывает более выраженное воздействие на организм.

томатный сок на борту самолёта
Фото: commons.wikimedia by Claus Ableiter, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
томатный сок на борту самолёта

Причина — разреженный воздух в салоне. Из-за пониженного давления насыщение крови кислородом снижается, и мозг становится чувствительнее к алкоголю. Дополнительный фактор — низкая влажность, которая приводит к обезвоживанию и замедляет переработку спиртного.

К этому добавляется ограниченное пространство и недостаток движения, которые нарушают циркуляцию крови и усиливают ощущение опьянения.

Как снизить последствия алкоголя в полёте:

  • Пейте воду и напитки с электролитами, чтобы восполнить водный баланс.
  • Сладкий чай поможет ускорить переработку алкоголя.
  • Избегайте кофе и энергетиков — они только усилят обезвоживание.
  • Не переусердствуйте с физической активностью, чтобы не усугубить головокружение.

Что может помочь:

Использование сорбентов, таких как активированный уголь, может частично снизить всасывание алкоголя в ЖКТ, хотя эффект у них ограничен. Более эффективным считается препарат метадоксин, который ускоряет выведение алкоголя и смягчает интоксикацию.

Отдых и питание:

После употребления алкоголя полезно вздремнуть на 20-30 минут — это поможет стабилизировать состояние. После сна рекомендуется выпить воды и перекусить лёгкой пищей — это поддержит уровень сахара и восстановит силы.

Главный совет — не злоупотреблять спиртным до и во время полёта. Даже небольшая доза на высоте может оказать неожиданно сильный эффект. Лучше ограничиться минимумом или вовсе отказаться от алкоголя в небе.

Уточнения

Метадоксин представляет собой молекулу, синтезированную из пиридоксина (витамина В6) и L-пироглутамата. Данное соединение применяется при острой/хронической алкогольной интоксикации с целью более быстрого выведения алкоголя из организма и, как следствие, более быстрого снятия похмельной симптоматики, а также для снижения риска развития осложнений со стороны наиболее подверженных неблагоприятному воздействию алкоголя органов (печени, мозга).

Электроли́т — вещество, которое проводит электрический ток вследствие диссоциации на ионы, что происходит в растворах и расплавах, или движения ионов в кристаллических решётках твёрдых электролитов. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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