Один бокал в небе — как целая бутылка на земле: что делает алкоголь в самолёте таким коварным

1:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Многие замечают: даже один бокал вина в самолёте действует сильнее, чем на земле. Это не миф — учёные подтверждают, что в условиях полёта алкоголь оказывает более выраженное воздействие на организм.

Фото: commons.wikimedia by Claus Ableiter, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ томатный сок на борту самолёта

Причина — разреженный воздух в салоне. Из-за пониженного давления насыщение крови кислородом снижается, и мозг становится чувствительнее к алкоголю. Дополнительный фактор — низкая влажность, которая приводит к обезвоживанию и замедляет переработку спиртного.

К этому добавляется ограниченное пространство и недостаток движения, которые нарушают циркуляцию крови и усиливают ощущение опьянения.

Как снизить последствия алкоголя в полёте:

Пейте воду и напитки с электролитами, чтобы восполнить водный баланс.

Сладкий чай поможет ускорить переработку алкоголя.

Избегайте кофе и энергетиков — они только усилят обезвоживание.

Не переусердствуйте с физической активностью, чтобы не усугубить головокружение.

Что может помочь:

Использование сорбентов, таких как активированный уголь, может частично снизить всасывание алкоголя в ЖКТ, хотя эффект у них ограничен. Более эффективным считается препарат метадоксин, который ускоряет выведение алкоголя и смягчает интоксикацию.

Отдых и питание:

После употребления алкоголя полезно вздремнуть на 20-30 минут — это поможет стабилизировать состояние. После сна рекомендуется выпить воды и перекусить лёгкой пищей — это поддержит уровень сахара и восстановит силы.

Главный совет — не злоупотреблять спиртным до и во время полёта. Даже небольшая доза на высоте может оказать неожиданно сильный эффект. Лучше ограничиться минимумом или вовсе отказаться от алкоголя в небе.

Уточнения

Метадоксин представляет собой молекулу, синтезированную из пиридоксина (витамина В6) и L-пироглутамата. Данное соединение применяется при острой/хронической алкогольной интоксикации с целью более быстрого выведения алкоголя из организма и, как следствие, более быстрого снятия похмельной симптоматики, а также для снижения риска развития осложнений со стороны наиболее подверженных неблагоприятному воздействию алкоголя органов (печени, мозга).



Электроли́т — вещество, которое проводит электрический ток вследствие диссоциации на ионы, что происходит в растворах и расплавах, или движения ионов в кристаллических решётках твёрдых электролитов.

