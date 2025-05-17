Один бокал в небе — как целая бутылка на земле: что делает алкоголь в самолёте таким коварным

Многие замечают: даже один бокал вина в самолёте действует сильнее, чем на земле. Это не миф — учёные подтверждают, что в условиях полёта алкоголь оказывает более выраженное воздействие на организм.
Причина — разреженный воздух в салоне. Из-за пониженного давления насыщение крови кислородом снижается, и мозг становится чувствительнее к алкоголю. Дополнительный фактор — низкая влажность, которая приводит к обезвоживанию и замедляет переработку спиртного.
К этому добавляется ограниченное пространство и недостаток движения, которые нарушают циркуляцию крови и усиливают ощущение опьянения.
Как снизить последствия алкоголя в полёте:
Что может помочь:
Использование сорбентов, таких как активированный уголь, может частично снизить всасывание алкоголя в ЖКТ, хотя эффект у них ограничен. Более эффективным считается препарат метадоксин, который ускоряет выведение алкоголя и смягчает интоксикацию.
Отдых и питание:
После употребления алкоголя полезно вздремнуть на 20-30 минут — это поможет стабилизировать состояние. После сна рекомендуется выпить воды и перекусить лёгкой пищей — это поддержит уровень сахара и восстановит силы.
Главный совет — не злоупотреблять спиртным до и во время полёта. Даже небольшая доза на высоте может оказать неожиданно сильный эффект. Лучше ограничиться минимумом или вовсе отказаться от алкоголя в небе.
Метадоксин представляет собой молекулу, синтезированную из пиридоксина (витамина В6) и L-пироглутамата. Данное соединение применяется при острой/хронической алкогольной интоксикации с целью более быстрого выведения алкоголя из организма и, как следствие, более быстрого снятия похмельной симптоматики, а также для снижения риска развития осложнений со стороны наиболее подверженных неблагоприятному воздействию алкоголя органов (печени, мозга).
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