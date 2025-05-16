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Танзания и Кения в тренде: как Африка стала новым хитом среди россиян

2:03
Туризм

Африка уверенно завоёвывает сердца российских туристов. По данным сервиса "Туту", в 2024 году поток путешественников из России в Кению и Танзанию заметно вырос — более чем на 2 тысячи человек.

Африка
Фото: freepik.com by wirestock is licensed under Free More info
Африка

В Кении побывали свыше 7 тысяч россиян, а Танзания приняла 12,3 тысячи гостей из России. В Намибии в 2023 году отдохнули 3,4 тысячи россиян — это почти на треть больше, чем в 2022 году.

За последние три года африканские направления вошли в пятёрку самых популярных у россиян. Наибольший интерес сохраняется к пляжному отдыху в Египте, где туристический поток вырос на 15%. При этом Сейшелы потеряли 8% туристов, а такие страны, как Маврикий и ЮАР, наоборот, набирают популярность.

Причин у этого тренда несколько. Во-первых, россияне ищут отдых от стресса и рутинной жизни — 53% туристов прямо указывают это как главный мотив. Во-вторых, привлекательны климатические условия и природная самобытность континента. Доступные цены и низкая плотность населения, особенно на островах и в ЮАР, также играют свою роль. Не последнюю — и удобный безвизовый режим, действующий во многих африканских странах.

Интерес к сафари-турам и дикой природе также продолжает расти. 13% россиян мечтают увидеть экзотических животных, а 11% интересуются религиозным туризмом. Среди популярных стран — Египет, Марокко, Мадагаскар. При этом пары чаще выбирают Египет и Маврикий, а одинокие путешественники — Марокко.

Каждое третье путешествие в Африку — семейное, с детьми. В среднем поездка обходится в 168 тысяч рублей, что делает такие туры доступными для широкой аудитории.

Уточнения

Сафа́ри (суахили safari — путешествие) — первоначально охотничьи поездки по Восточной Африке. Позже понятие сафари стало применяться и в других частях Африки и мира, а его значение существенно изменилось. Сегодня слово «сафари» чаще означает вполне мирные и сравнительно недорогие экскурсии в дикую природу, на которых фотографируют зверей. 

Маври́кий официальное название — Респу́блика Маври́кий — островное государство в Юго-Восточной Африке (по версии ООН — относится к Восточной Африке).

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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