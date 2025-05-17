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Фотографии, которые завораживают: лучшие места для фотосессий в Будапеште

1:43
Туризм

Первый японский сад в Будапеште, появившийся в 1928 году и удостоенный визита членов императорской семьи Японии спустя три года, предлагает идеальное место для отдыха и уединения.

Парк
Фото: Designed by Freepik by 4045, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Парк

Здесь среди спокойствия озерных гладей и каменных композиций посетители найдут богатый выбор растений.

Будапештский ботанический сад, являющийся также старейшим в стране, таит в себе уголок, знакомый многим по роману Ференца Мольнара "Уличные мальчишки Пола". Прогулка по этому гармоничному саду позволяет увидеть редкие экземпляры, такие как 200-летнее дерево гинкго, изящные магнолии, орхидеи и амазонские гигантские водяные лилии.

Неоренессансный сад на Замковой горе, созданный по проекту Ибла Миклоша в рамках строительства Замкового базара, предлагает погружение в историю и культуру, сочетая искусство и природу, классическую гармонию и современность. В садах когда-то произрастало более двух тысяч видов растений, и реконструкция 2014 года стремится восстановить это ботаническое богатство. Это идеальное место для романтических прогулок и фотосессий благодаря захватывающим панорамным видам.

Сад Каройи, старейший в Будапеште, расположен в самом центре города. Этот огороженный сад во французском стиле, ранее принадлежавший семье Каройи, теперь открыт для посещения. Красивые растения и цветы создают романтическую атмосферу, а многочисленные скамейки, фонтаны и детская площадка способствуют оживлению городской жизни, пишет femcafe.

Уточнения

Магно́лия (лат. Magnolia) — род цветковых растений семейства Магнолиевые (Magnoliaceae), содержащий около 240 видов.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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