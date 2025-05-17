Фотографии, которые завораживают: лучшие места для фотосессий в Будапеште

1:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Первый японский сад в Будапеште, появившийся в 1928 году и удостоенный визита членов императорской семьи Японии спустя три года, предлагает идеальное место для отдыха и уединения.

Фото: Designed by Freepik by 4045, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Парк

Здесь среди спокойствия озерных гладей и каменных композиций посетители найдут богатый выбор растений.

Будапештский ботанический сад, являющийся также старейшим в стране, таит в себе уголок, знакомый многим по роману Ференца Мольнара "Уличные мальчишки Пола". Прогулка по этому гармоничному саду позволяет увидеть редкие экземпляры, такие как 200-летнее дерево гинкго, изящные магнолии, орхидеи и амазонские гигантские водяные лилии.

Неоренессансный сад на Замковой горе, созданный по проекту Ибла Миклоша в рамках строительства Замкового базара, предлагает погружение в историю и культуру, сочетая искусство и природу, классическую гармонию и современность. В садах когда-то произрастало более двух тысяч видов растений, и реконструкция 2014 года стремится восстановить это ботаническое богатство. Это идеальное место для романтических прогулок и фотосессий благодаря захватывающим панорамным видам.

Сад Каройи, старейший в Будапеште, расположен в самом центре города. Этот огороженный сад во французском стиле, ранее принадлежавший семье Каройи, теперь открыт для посещения. Красивые растения и цветы создают романтическую атмосферу, а многочисленные скамейки, фонтаны и детская площадка способствуют оживлению городской жизни, пишет femcafe.

Уточнения

Магно́лия (лат. Magnolia) — род цветковых растений семейства Магнолиевые (Magnoliaceae), содержащий около 240 видов.



