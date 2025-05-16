Всего 20 минут пешком — и вы в другом мире: скрытые от туристов водопады Франции удивят вас

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1:51
Туризм

Водопады Сийан, расположенные неподалеку от Вердонского ущелья, являются одним из самых ярких украшений региона Вар Франция).

Туристы
Фото: unsplash.com by Ashim D’Silva, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Туристы

Изумрудные воды, ниспадающие в окружении буйной растительности, ежегодно привлекают множество туристов, ищущих прохлады и живописных видов.

Впечатляющие потоки воды в обрамлении зелени обрушиваются с 44-метровой скалы. Наблюдать за этим можно со специально оборудованной смотровой площадки. Купание здесь строго запрещено из-за опасности обвалов. Однако, если спуститься к небольшим ручьям, можно найти более безопасные места для купания, особенно вблизи небольших водопадов.

До водопадов можно дойти пешком по лесной тропе, прогулка займет около 20 минут. Атмосфера здесь почти тропическая, природа настолько густая и нетронутая. Это идеальное место для созерцания, вдали от шума прибрежной зоны.

Еще одно примечательное место в регионе Вар — водопады Карсес. Средневековая деревня Карсес, окруженная лесистыми холмами, пересекается рекой, берущей начало в горном массиве Сен-Бом. Река образует два каскада высотой 7 метров, которые с шумом падают в реку Аржан.

Купание здесь также запрещено, но прогулка вокруг водопада позволяет насладиться великолепным зрелищем движущейся воды и известняковых скал, сформированных временем. Тропы ведут к различным точкам обзора, откуда можно увидеть водопады в тихой и тенистой обстановке.

Любители истории могут посетить часовню Святого Жауме, построенную в позднем Средневековье, а также собор Богоматери Карами, основанный монахами аббатства Сен-Виктор, пишет nicepresse.

Уточнения

Собор — «главный храм города или монастыря, а также главный храм ведомства, где может совершать богослужение высокое духовное лицо — патриарх, митрополит, архиепископ, епископ, протопресвитер военного, морского или придворного духовенства». В больших городах в каждой из административных частей города строился свой собор.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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