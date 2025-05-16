Почему знаменитости выбирали Кардамили: скрытые сокровища Пелопоннеса

3:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

Кардамили — одно из самых значительных поселений в области Мессиниаки Мани, расположенное на полуострове Пелопоннес.

Фото: commons.wikimedia by Ronald Saunders, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ пляж

Это живописное место, богатое историей и обладающее уникальной природой, вдохновлявшее кинематографистов Голливуда и ставшее пристанищем для многих знаменитостей. Прогулка по Кардамили — прекрасный способ погрузиться в атмосферу Пелопоннеса.

Деревня, представляющая собой традиционный поселок с коттеджами, признана одним из красивейших мест в Греции. Она расположена напротив зеленого островка Меропи, где сохранились руины венецианских стен и церкви, посвященной Святому Иоанну. С одной стороны поселение омывается морем, а с другой — поднимается к горному массиву Тайгет.

История Кардамили уходит корнями во времена Гомера и его "Илиады". Согласно преданию, это был один из семи городов, предложенных Агамемноном и Ахиллесом в качестве приданого. В разные периоды истории деревня носила название "Скардамула", а в наши дни вновь используется ее древнее имя.

В исторические времена, после падения Мистры в 1460 году, в Кардамили нашли убежище беженцы, поселившиеся в пещерах и получившие прозвище "Трупакидес". В 1821 году здесь формировались революционные силы под предводительством Феодора Колокотрони и вождей маниатов.

Старая Кардамили, расположенная на склоне горы, является уникальной достопримечательностью. Здесь сохранились каменные дома XVIII века, окружающие церковь Святого Спиридона, и другие старинные здания с византийскими чертами. Издревле эта территория принадлежала семьям Мурдзинон-Трупакидон и Палеологов, соперничавших за власть с Мавромихалисами. В окрестностях находится множество византийских церквей и монастырей.

Этот регион играл важную роль в борьбе за освобождение от турецкого владычества. На воротах одной из крепостей можно увидеть надпись, оставленную Богданом Колокотронисом. Кроме того, неподалеку расположены древние гробницы, которые приписывают Диоскурам, мифологическим детям Лады.

Современная Кардамили — это оживленный курорт с уютными домами, зелеными склонами и галечными пляжами. Здесь развита туристическая инфраструктура, есть таверны, предлагающие блюда местной кухни, и атмосферные бары. Многие известные люди, такие как Мариса Кох и сэр Патрик Фермор, выбрали это место для проживания.

Пейзажи Кардамили привлекают кинематографистов: здесь снимали фильм "Перед полуночью" с Итаном Хоуком в главной роли. Зимой можно любоваться суровыми, но прекрасными пейзажами, а летом — наслаждаться пляжным отдыхом. Наиболее известные пляжи — Рица, Лагадакия, Каламитси, славящиеся своей прозрачной водой, скалами и возможностями для дайвинга, пишет gargalianoionline.

Уточнения

Да́йвинг (англ. diving от англ. to dive — нырять) — подводное плавание со специальным снаряжением.



