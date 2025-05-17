Почему туристы теряют счёт времени на Окинавских островах

2:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

Что, если бы вы могли на время забыть про часы и просто следовать за солнцем? Именно так живут на Окинаве — самой южной префектуре Японии. Этот архипелаг поражает не только своим климатом, но и уникальной историей. Долгие века здесь существовало независимое королевство Рюкю — память о нём хранят древние замки и самобытная культура.

Фото: commons.wikimedia.org by 663highland is licensed under GNU Free Documentation License Окинава

Пляжи, джунгли и киты

Окинава — это идеальное место, чтобы поплавать у коралловых рифов, понаблюдать за китами у берегов острова Дзамами или прокатиться на лодке-драконе. На уединённом острове Ириомотэ можно пройтись по мангровым зарослям и почувствовать себя первооткрывателем.

Как добраться

Большинство рейсов в аэропорт Наха отправляются из Токио и Осаки. Есть и прямые международные маршруты из стран Азии — Китая, Южной Кореи, Сингапура и других.

Что стоит увидеть

Замок Сюри и руины Тамагусуку — объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО

Океанариум Тюрауми — один из крупнейших в мире, с китовыми акулами

Пляжи с белоснежным песком и лазурной водой

Улица Кокусай-дори — сердце ночной жизни Нахи

Вкус Окинавы

Сикваса — терпкий цитрус, которым приправляют блюда и коктейли

Гоя тямпуру — жаркое с горькой тыквой, яйцом, тофу и мясом

Соки-соба — наваристая лапша с рёбрышками

Авамори — крепкий напиток из длиннозёрного риса

Тростниковый сахар — сладость с богатым вкусом патоки

Традиции и ремёсла

Басёфу — воздушный банановый текстиль из Кидзёки

Дзёфу — крапивная ткань с острова Мияко, служащая десятилетиями

Стекло Рюкю — цветное, рукотворное, с оттенками моря и закатов

Сансин — трёхструнный инструмент, задающий ритм островной жизни

Когда ехать

Весной зацветает сакура и начинается сезон наблюдения за китами

Летом — лучшее время для пляжей и погружений

Осенью — фестивали и мягкая погода

Зимой — дайвинг, наблюдение за китами и фестивали огней

Окинава — это не просто место на карте, а особое состояние души. Здесь время замедляется, природа восхищает, а культура проникает в сердце с первого взгляда.

Уточнения

Тради́ция (от лат. trāditiō "предание", обычай) — сложившаяся анонимно, в результате накопленного опыта, схема норм, представлений, правил и образцов, которой руководствуется в своём поведении довольно обширная и стабильная группа людей.



Са́кура (яп. さくら, яп. 桜, стар. 櫻) — собирательное название 11 видов и нескольких сортов деревьев подсемейства Сливовые (лат. Prunoideae) и подрод вишни (лат. Prunus subg Cerasus); часто обозначает вишню мелкопильчатую (Prunus serrulata).

