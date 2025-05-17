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Почему туристы теряют счёт времени на Окинавских островах

2:21
Туризм

Что, если бы вы могли на время забыть про часы и просто следовать за солнцем? Именно так живут на Окинаве — самой южной префектуре Японии. Этот архипелаг поражает не только своим климатом, но и уникальной историей. Долгие века здесь существовало независимое королевство Рюкю — память о нём хранят древние замки и самобытная культура.

Окинава
Фото: commons.wikimedia.org by 663highland is licensed under GNU Free Documentation License
Окинава

Пляжи, джунгли и киты

Окинава — это идеальное место, чтобы поплавать у коралловых рифов, понаблюдать за китами у берегов острова Дзамами или прокатиться на лодке-драконе. На уединённом острове Ириомотэ можно пройтись по мангровым зарослям и почувствовать себя первооткрывателем.

Как добраться

Большинство рейсов в аэропорт Наха отправляются из Токио и Осаки. Есть и прямые международные маршруты из стран Азии — Китая, Южной Кореи, Сингапура и других.

Что стоит увидеть

  • Замок Сюри и руины Тамагусуку — объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО
  • Океанариум Тюрауми — один из крупнейших в мире, с китовыми акулами
  • Пляжи с белоснежным песком и лазурной водой
  • Улица Кокусай-дори — сердце ночной жизни Нахи

Вкус Окинавы

  • Сикваса — терпкий цитрус, которым приправляют блюда и коктейли
  • Гоя тямпуру — жаркое с горькой тыквой, яйцом, тофу и мясом
  • Соки-соба — наваристая лапша с рёбрышками
  • Авамори — крепкий напиток из длиннозёрного риса
  • Тростниковый сахар — сладость с богатым вкусом патоки

Традиции и ремёсла

  • Басёфу — воздушный банановый текстиль из Кидзёки
  • Дзёфу — крапивная ткань с острова Мияко, служащая десятилетиями
  • Стекло Рюкю — цветное, рукотворное, с оттенками моря и закатов
  • Сансин — трёхструнный инструмент, задающий ритм островной жизни

Когда ехать

  • Весной зацветает сакура и начинается сезон наблюдения за китами
  • Летом — лучшее время для пляжей и погружений
  • Осенью — фестивали и мягкая погода
  • Зимой — дайвинг, наблюдение за китами и фестивали огней

Окинава — это не просто место на карте, а особое состояние души. Здесь время замедляется, природа восхищает, а культура проникает в сердце с первого взгляда.

Уточнения

Тради́ция (от лат. trāditiō "предание", обычай) — сложившаяся анонимно, в результате накопленного опыта, схема норм, представлений, правил и образцов, которой руководствуется в своём поведении довольно обширная и стабильная группа людей.

Са́кура (яп. さくら, яп. , стар. ) — собирательное название 11 видов и нескольких сортов деревьев подсемейства Сливовые (лат. Prunoideae) и подрод вишни (лат. Prunus subg Cerasus); часто обозначает вишню мелкопильчатую (Prunus serrulata).

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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