Что, если бы вы могли на время забыть про часы и просто следовать за солнцем? Именно так живут на Окинаве — самой южной префектуре Японии. Этот архипелаг поражает не только своим климатом, но и уникальной историей. Долгие века здесь существовало независимое королевство Рюкю — память о нём хранят древние замки и самобытная культура.
Окинава — это идеальное место, чтобы поплавать у коралловых рифов, понаблюдать за китами у берегов острова Дзамами или прокатиться на лодке-драконе. На уединённом острове Ириомотэ можно пройтись по мангровым зарослям и почувствовать себя первооткрывателем.
Большинство рейсов в аэропорт Наха отправляются из Токио и Осаки. Есть и прямые международные маршруты из стран Азии — Китая, Южной Кореи, Сингапура и других.
Окинава — это не просто место на карте, а особое состояние души. Здесь время замедляется, природа восхищает, а культура проникает в сердце с первого взгляда.
Тради́ция (от лат. trāditiō "предание", обычай) — сложившаяся анонимно, в результате накопленного опыта, схема норм, представлений, правил и образцов, которой руководствуется в своём поведении довольно обширная и стабильная группа людей.
Са́кура (яп. さくら, яп. 桜, стар. 櫻) — собирательное название 11 видов и нескольких сортов деревьев подсемейства Сливовые (лат. Prunoideae) и подрод вишни (лат. Prunus subg Cerasus); часто обозначает вишню мелкопильчатую (Prunus serrulata).
Режиссёр раскрыл список из семи безупречных картин, но выделил одну как абсолютный шедевр. Почему "Техасская резня бензопилой" стала для него эталоном кинематографа?