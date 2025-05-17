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Вы не поверите, как легко вскрыть сейф в гостинице — турист показал

2:11
Туризм

Вы уверены, что ваши деньги и документы в безопасности, если они лежат в отельном сейфе? Оказывается, это может быть самой большой ошибкой в путешествии.

Сейф
Фото: commons.wikimedia.org by BrokenSphere, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сейф

Тревел-блогер Митч Гласс, который провёл десятки лет в поездках по миру, в своём YouTube-видео развенчал миф о безопасности сейфов в гостиницах. Он утверждает: туристы зря доверяют этим устройствам. Именно сейф — первое, куда заглядывает злоумышленник, оказавшись в номере.

Почему сейф — не гарантия

По словам Гласса, многие сейфы работают на универсальных кодах. Часто отели не сбрасывают заводские настройки, и доступ к сейфу может получить кто угодно — от администратора до уборщицы. Страшнее другое: некоторые модели открываются элементарным ударом сверху. Без особых усилий.

Иллюзия надёжности превращается в ловушку для доверчивого постояльца. А главное — злоумышленнику не нужно много времени: он просто берёт самое очевидное.

Где прятать по-настоящему

Вместо сейфа Гласс рекомендует использовать "неочевидные тайники". Вот несколько вариантов:

  • внутренняя часть наволочки;
  • микроволновка (если есть в номере);
  • пространство под гладильной доской;
  • стопка полотенец в шкафу;
  • подушка или её шов.

Главная логика: вор спешит и не будет проверять всё подряд. Его цель — быстрое обнаружение ценностей, а не квест по поиску тайников.

Как не забыть, куда спрятал

Автор честно признаёт: такие тайники могут сыграть злую шутку с хозяином. Можно просто забыть, куда что положил. Поэтому он советует:

  • фиксировать место в заметках телефона;
  • ставить напоминания на день выезда;
  • делить наличные по разным сумкам;
  • использовать тюбики, футляры и прочие "маскировки".

Маленькие хитрости — большая защита

Важно не только, где прятать, но и как вести себя в отеле. По словам блогера, даже порядок в комнате играет роль. Чем меньше беспорядка, тем меньше шансов, что персонал заинтересуется вашими вещами.

Уточнения

Сейф (от англ. safe, буквально — безопасный, надёжный) — прочный металлический ящик или шкаф для хранения документов и материальных ценностей.

Тайни́к — скрытное место, потаенное убежище, место для тайного хранения чего-либо.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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