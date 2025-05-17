Вы не поверите, как легко вскрыть сейф в гостинице — турист показал

Вы уверены, что ваши деньги и документы в безопасности, если они лежат в отельном сейфе? Оказывается, это может быть самой большой ошибкой в путешествии.
Тревел-блогер Митч Гласс, который провёл десятки лет в поездках по миру, в своём YouTube-видео развенчал миф о безопасности сейфов в гостиницах. Он утверждает: туристы зря доверяют этим устройствам. Именно сейф — первое, куда заглядывает злоумышленник, оказавшись в номере.
По словам Гласса, многие сейфы работают на универсальных кодах. Часто отели не сбрасывают заводские настройки, и доступ к сейфу может получить кто угодно — от администратора до уборщицы. Страшнее другое: некоторые модели открываются элементарным ударом сверху. Без особых усилий.
Иллюзия надёжности превращается в ловушку для доверчивого постояльца. А главное — злоумышленнику не нужно много времени: он просто берёт самое очевидное.
Вместо сейфа Гласс рекомендует использовать "неочевидные тайники". Вот несколько вариантов:
Главная логика: вор спешит и не будет проверять всё подряд. Его цель — быстрое обнаружение ценностей, а не квест по поиску тайников.
Автор честно признаёт: такие тайники могут сыграть злую шутку с хозяином. Можно просто забыть, куда что положил. Поэтому он советует:
Важно не только, где прятать, но и как вести себя в отеле. По словам блогера, даже порядок в комнате играет роль. Чем меньше беспорядка, тем меньше шансов, что персонал заинтересуется вашими вещами.
Сейф (от англ. safe, буквально — безопасный, надёжный) — прочный металлический ящик или шкаф для хранения документов и материальных ценностей.
Тайни́к — скрытное место, потаенное убежище, место для тайного хранения чего-либо.
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