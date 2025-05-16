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Маленький Лондон в центре Рима: о нём не знают даже итальянцы

2:00
Туризм

Тем, кто мечтает прогуляться по знаменитому Ноттинг-Хиллу, вовсе не обязательно покупать билет до Лондона. Удивительно, но в Риме есть своя миниатюрная версия этого культового района, и найти её может каждый, кто готов немного свернуть с туристических маршрутов.

Лигурия
Фото: DSC_7093.jpg by Luca Casartelli, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Лигурия

Вдохновлённый Лондоном, построенный в Риме

Эта живописная часть города спрятана между улицами Виа Фламиния и Виале дель Виньола. Достаточно пройти всего несколько сотен метров — и перед глазами открывается параллельная реальность. Невысокие, яркие домики, мощёная брусчатка, балконы, утопающие в зелени, и деревянные двери, которые будто переносят в викторианскую Англию.

История, которая могла бы начаться с фильма

Не случайно именно Виа Бернардо Челентано местные называют "Маленьким Лондоном". Проект был реализован в начале XX века, когда англо-итальянский мэр Эрнесто Натан стремился привнести в Рим черты современного мегаполиса. Он одобрил строительство небольших английских вилл — не выше двух этажей, в обрамлении зелёных насаждений, с фасадами, словно сошедшими с британских открыток.

Архитектор Квадрио Пирани получил задачу построить жильё для высокопоставленных чиновников. Однако время сделало своё дело: сейчас этот район стал тихим и романтичным оазисом, почти незаметным на карте, но идеально подходящим для неспешных прогулок и фотосессий.

Зачем искать Ноттинг-Хилл, если он ближе, чем кажется?

Римская версия Ноттинг-Хилла — это место, где европейская история неожиданно меняет акценты. Здесь нет туристической суеты, и каждый уголок словно хранит маленький секрет. А прогулка по этим улицам оставляет впечатление, будто вы пережили кадр из фильма, который никто ещё не снял, пишет romatoday.it.

Уточнения

Рим (лат. и итал. Roma [ˈroːma]) — столица и крупнейший город Италии (по населению агломерации уступает Милану и Неаполю). Административный центр области Лацио и одноимённой территориальной единицы Рим, приравненной к провинции.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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