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Смертельная экзотика: почему туристы стремятся в одну из самых опасных стран мира, несмотря на угрозу жизни

1:24
Туризм

Множество туристов, поддавшись соблазну из-за роликов в соцсетях, направились в одну из самых опасных стран мира — в Ливию. Об этом сообщает Daily Mail.

Триполи
Фото: commons.wikimedia.org by Корниенко Виктор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Триполи

Туристов привлекает экзотика этой страны с пустынными пейзажами и "скрытыми жемчужинами" объектов ЮНЕСКО, с местными традициями и кулинарией. Их не пугает, что Ливия стоит на пятнадцатом месте в рейтинге среди самых опасных стран в мире. Каждый год Ливию посещают не менее девяноста тысяч туристов из разных стран. Любители такого своеобразного экстрима игнорируют официальные рекомендации и направляются прямиком в одну из самых нестабильных стран мира.

В настоящее время на большей части территории Ливии происходят террористические акты, похищения людей и столкновения между вооружёнными группировками.

Совсем недавно, 12 мая, был убит глава службы безопасности при Президентском совете страны Абдель Гани аль-Кикли. Это привело к началу военной операции в столице страны Триполи. Международный аэропорт Митига в Триполи прервал полёты. В столице Ливии объявлено чрезвычайное положение. Университет в Триполи приостановил занятия. Туристам настоятельно рекомендуют отказаться от поездок в опасную страну.

Уточнения

Ли́вия (араб. لِيبْيَا‎), полное официальное название: Госуда́рство Ли́вия (араб. دَوْلَةُ لِيبْيَاDawlat Libya, бербер. ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ Tamurt n Libya) — государство в Северной Африке на побережье Средиземного моря, самая восточная страна Магриба.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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