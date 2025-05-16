10 пляжей, которые вы обязаны увидеть: гармония и красота на берегу

3:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Список "10 самых красивых пляжей Европы" был составлен организацией European Best Destinations (EBD) на основе голосов тысяч путешественников со всего мира. В него вошли живописные уголки из Греции, Италии, Испании, Хорватии и Португалии — от золотых песков Алентежу до белоснежных берегов Сардинии и пылающих закатами пляжей Минорки.

Фото: www.flickr.com by Carlos Allevato, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Блондинка топлес, загорающая на пляже

Организаторы призвали путешественников "отправиться в эти природные оазисы, чтобы отдохнуть от повседневности и погрузиться в гармонию и величие лучших прибрежных локаций Европы".

Первая строчка рейтинга досталась именно Гларокавосу — живописной лагуне на Кассандре. Здесь бирюзовая вода встречается с мягким золотым песком, а сосны, обрамляющие берег, создают ощущение уединения и умиротворённости. Именно этот ландшафт и выделен в отчёте как эталон европейской природной красоты.

Гларокавос, прозванный "Голубой лагуной Греции", стал идеальным местом для любителей природы, семей с детьми и романтических пар. Пляж сочетает оборудованные зоны с лежаками и зонтами с дикими участками, где можно насладиться тишиной. Кроме купания, здесь доступны каякинг, сап-сёрфинг, а сама лагуна — отличное место для наблюдения за птицами и местной фауной.

Рядом расположена деревня Певкохори, где можно попробовать свежие морепродукты, знаменитые оливки Халкидики, мёд и другие традиционные продукты.

Спокойствие, природное очарование и отсутствие излишеств сделали Гларокавос не только самым красивым, но и самым "восстанавливающим душу" пляжем Европы по версии гида.

Топ-10 пляжей Европы 2025 года:

1. Лагуна Гларокавос, Кассандра, Греция

2. Cala Brandinchi, Сардиния, Италия

3. Cala Pregonda, Минорка, Испания

4. Cala Luna, Сардиния, Италия

5. Gale Fontainhas Beach, Грандола, Алентежу, Португалия

6. La Pelosa Beach, Стинтино, Сардиния, Италия

7. Playa de Los Muertos, Альмерия, Андалусия, Испания

8. Пляж Ассос, Кефалония, Греция

9. Banje Beach, Дубровник, Хорватия

10. Gulpiyuri Beach, Астурия, Испания

Сразу две греческие локации вошли в десятку лучших, одна из которых заняла почётное первое место. Это подтверждает, что Греция остаётся одним из главных летних направлений Европы. Гларокавос с его природной красотой и подлинной атмосферой лишний раз доказывает: стране не нужно стремиться к искусственным эффектам — её сила в естественности, гостеприимстве, пишет Parallaxi Magazine.

Уточнения

Оли́ва европе́йская или Масли́на культу́рная, или Масли́на европе́йская, или Оли́вковое де́рево (лат. Olea europaea) — вечнозелёное субтропическое дерево; вид рода Маслина (Olea) семейства Маслиновые (Oleaceae).



