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Заперты в царстве воска: как супружеская пара попала в плен в музее восковых фигур мадам Тюссо

1:10
Туризм

Супружеская пара британцев решила побывать в музее восковых фигур мадам Тюссо и поехала из Лондона в Блэкпул, чтобы полюбоваться мастерски выполненными реалистичными фигурами знаменитостей. Об этом сообщает the Echo.

Восковые фигуры
Фото: commons.wikimedia.org by Cobra Fast, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Восковые фигуры

48-летний Стивен Робинсон и его 44-летняя жена Мишель прекрасно провели время в музее, они подолгу рассматривали восковые фигуры и делали фотографии. Когда настало время уходить, супруги заметили, что они заперты в музее.

"Эскалатор и свет были выключены, мы звали на помощь, но ответа не было. Это было странно", — сообщил мужчина.

Стивен вызвал полицию. В музее мадам Тюссо утверждают, что гостей ни разу не запирали и не оставляли посетителей одних в здании, а система видеонаблюдения показывает, что команда менеджеров находится в помещении по всему периметру. В компании утверждают, что к гостям сразу же подошли и вывели из здания. На самом деле только после звонка в полицию приехал управляющий зданием и выпустил запертых туристов.

Уточнения

Музе́й мада́м Тюссо́ (фр. Madame Tussauds) — музей восковых фигур в лондонском районе Марилебон, созданный в 1835 году скульптором Марией Тюссо.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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