Мексика: галлюциногены превращают отпуск в убийственный кошмар

1:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Министерство иностранных дел Великобритании выпустило обновлённые рекомендации для туристов, планирующих поездку в Мексику.

Фото: Wikimedia Commons by Albertoflg1 is licensed under Public domain мексика, день смерти

В центре внимания — предупреждение об участии в так называемых церемониях духовного очищения, предлагаемых туристам из разных стран в рамках ретритов.

Особую тревогу вызывают галлюциногенные практики с применением традиционных психоделиков, типа аяуаски, yagé и аналогичных препаратов по-разному называемых на местных диалектах.

Эти препараты содержат диметилтриптамин (DMT) или 5-MeO-DMT, которые запрещены в большинстве европейских стран. Однако в Мексике такие ритуалы часто не регулируются и могут проводиться людьми без медицинского или психологического образования.

Участники подобных церемоний рискуют своим физическим и психическим здоровьем. Известны случаи, когда туристы подвергались нападениям, сексуальным домогательствам, грабежам и даже погибали в результате осложнений после употребления галлюциногенов. Некоторые ретриты расположены вдали от медицинской помощи, что многократно увеличивает риски.

Путешественникам советуют быть внимательными к политической обстановке. В Мехико и других крупных городах регулярно проходят демонстрации, которые могут перерасти в столкновения. Участие в политических акциях иностранцами запрещено и может привести к аресту или депортации. Даже случайные свидетели митингов могут оказаться втянутыми в насилие.

Туристам настоятельно рекомендуется тщательно планировать поездку, избегать участия в сомнительных мероприятиях, особенно связанных с психоактивными веществами, и следить за новостями, чтобы не оказаться в эпицентре политических событий.

Уточнения

Аяуа́ска (айауаска, айаваска, аяваска; кечуа ayawaska; исп. ayahuasca; порт. hoasca; «лиана ду́хов», «лиана мёртвых»; aya — дух, душа; waska — лиана) — напиток-отвар, энтеоген и галлюциноген, традиционно изготовляемый шаманами индейских племён бассейна Амазонки и употребляемый местными жителями для «общения с духами» (манинкари) в целях получения практических знаний об окружающей природе и достижения организмом человека целительных способностей.



Диметилтриптамин (DMT, ДМТ) или N,N-диметилтриптамин — эндогенный психоделик, в нервной системе человека выполняет функцию агониста 5-HT 2A серотониновых рецепторов, также алкалоид многих растений, сильнодействующее психоактивное вещество из класса триптаминов.



Ретри́т (англ. retreat — приют, пристанище; рус. лит. «затвор») — международное обозначение времяпрепровождения, посвящённого духовной практике.

