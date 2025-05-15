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Почему Айя-София нуждается в экстренной реставрации? Выявлены уязвимые места

3:45
Туризм

Ожидается самая масштабная реставрация в истории 1500-летнего памятника ЮНЕСКО Айя-Софии.

Турция
Фото: wikimapia by Vadim.tk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Турция

Цель текущих работ, по словам архитектора Хасана Фырата Дикера, — восстановить и укрепить наиболее уязвимые участки здания, которые были выявлены в ходе моделирования возможного сильного землетрясения, а также провести научный анализ ущерба, нанесённого предыдущими природными катастрофами.

Дикер курирует реставрацию и техническое обслуживание отдельных частей собора Святой Софии, включая главный купол. Он не скрывает, насколько велика ответственность, возложенная на него и его команду.

"Мы отвечаем не только за это здание, но и перед всем мировым сообществом", — отметил он в интервью The Guardian, указав на золотую мозаику и синие фрески в центральном куполе, которые он назвал одними из самых сложных архитектурных задач собора.

В апреле министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что в рамках этого проекта проводится самая полная и масштабная реставрация главного купола за всю его историю. Он станет более устойчивым к сейсмической активности, при этом будет тщательно сохранён первоначальный облик конструкции.

В ходе работ специалисты также изучат четыре несущие колонны и части фундамента под землёй.

"Возможно, это одна из крупнейших реставраций, проводимых в современной Турции", — подчеркнул Дикер.

Необходимость срочной реконструкции стала особенно очевидной после недавнего землетрясения магнитудой 6,2, произошедшего в районе Стамбула.

Турция расположена на двух активных тектонических разломах, что делает страну чрезвычайно уязвимой к разрушительным землетрясениям. Так, два мощных подземных толчка на юго-востоке страны в начале 2023 года унесли жизни более 53 тысяч человек.

"В худшем сценарии здание может сильно пострадать: основная арка между центральным и боковыми куполами может начать вибрировать и трескаться", — пояснил Дикер. Именно поэтому важнейшей задачей является защита Айя-Софии от подобных рисков.

На первом этапе реставраторы сосредоточатся на внешней оболочке купола. Планируется снять свинцовое покрытие, чтобы исследовать его состояние и при необходимости заменить. Чтобы защитить фрески от осадков и температурных перепадов, купол временно накроют металлическим каркасом с брезентовым тентом.

Архитекторы подчёркивают: реставрационные слои, накопившиеся за века, исказили форму купола, и сегодня он уже не идеальная полусфера. Основная проблема — не в самом куполе, а в его несущих конструкциях. Как только свинцовое покрытие будет снято, специалисты смогут точнее оценить состояние и наличие трещин.

Кроме усиления конструкции, команда надеется обнаружить под слоями золота и краски росписи времён, когда храм служил мечетью, — они могли сохраниться под позднейшими наслоениями.

Хотя точные сроки завершения реставрации пока не определены, работы внутри собора будут организованы таким образом, чтобы не мешать приёму посетителей. Временные конструкции и защитные экраны будут установлены так, чтобы туристы по-прежнему могли наслаждаться красотой Айя-Софии.

"Мы должны позаботиться о комфорте наших гостей. Люди приходят сюда, чтобы увидеть великую Ая-Софию, а не строительные леса", — заключил Дикер.

Уточнения

Фре́ска (от итал.  fresco — свежий, аффреско (итал. affresco — по сырой штукатурке) — одна из техник стенных росписей, противоположность «альсекко» (росписи по сухому).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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