Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Их ангел-хранитель всегда следит за ними: эти знаки зодиака находятся под особой защитой
Психоделический поворот: совет доктора Трампа вызвал бурю в медицине
Известна причина того, почему McLaren может уничтожить всю Формулу-1
Родриго высказался о слухах про возможный уход из Реала
F1: Бергер считает, что Ферстаппен выше Сенны
Мозг, сердце, энергия: чем помогает витамин B12
Когда цифры врут: в Греции нашли способ рисовать рост экономики без денег
Дженнифер Лопес попала в аварию во время репетиции церемонии награждения, и ей наложили швы на лицо
Жир на животе сдаётся: 6 шагов к плоскому животу от фитнес-гуру

Только здесь: пять островов, каждый из которых подарит вам незабываемый отпуск

2:21
Туризм

Любите ли вы походы на природе, отдых на пляже или прогулки на велосипеде — эти райские уголки подарят настоящее ощущение смены обстановки.

Девушка в шляпе на пляже
Фото: freepik.com by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в шляпе на пляже

И всё это — в пределах досягаемости на поезде или пароме. Представляем пять островов, которые точно стоит посетить.

Недаром её называют "Островом красоты" — Корсика словно сошла с открытки: прозрачные бухты, душистый маки, горные деревушки и извилистые дороги между морем и вершинами.

С наступлением весны сюда съезжаются путешественники, чтобы насладиться природными заповедниками, уединёнными пляжами и захватывающими пешеходными маршрутами.

Белоснежные домики, песчаные пляжи и километры велодорожек — всё это делает остров Ре идеальным местом для расслабленного отдыха. Расположенный в Шарант-Маритим, он привлекает как семьи с детьми, так и любителей талассотерапии и морепродуктов. Отличный выбор для короткой, но насыщенной поездки на море.

Входит в архипелаг Золотых островов и охраняется как природный заповедник. Поркероль — это виноградники, леса, тихие пляжи и почти нетронутая природа. Всего пара часов на пароме из Тулона — и вы на месте. Если останетесь здесь на ночь, вас ждёт по-настоящему умиротворённая атмосфера, особенно после отъезда туристов.

Расположенный напротив Лориана, в Бретани, остров Груа словно создан для того, чтобы замедлиться. Добраться сюда можно только по воде. Вас ждут крутые утёсы, уединённые бухты и живописный порт Пор-Тюди. Всего 8 км в длину — и весь остров можно обойти пешком или объехать на велосипеде, наслаждаясь видами дикой природы и морским воздухом.

Всего в нескольких километрах от побережья, у мыса Киберон, раскинулся один из самых живописных островов Бретани. Название "Прекрасный остров" говорит само за себя: здесь чередуются скалистые берега, зелёные долины и очаровательные рыбацкие гавани. Здесь отдыхают в кемпингах, арендуют домики и просто наслаждаются покоем вдали от суеты, в окружении ветра, волн и переменчивых красок Атлантики, передает Easyvoyage.

Уточнения

Га́вань (от нидерл. haven) — прибрежная часть водного пространства, используемая как место стоянки, ремонта или отстоя плавательных средств, часть акватории защищённого водоёма для безопасной стоянки кораблей и судов.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Как не пропустить момент: кошка может подать сигнал, что конец близок
Домашние животные
Как не пропустить момент: кошка может подать сигнал, что конец близок Аудио 
Investing: русские перехитрили Запад и спасли миллиарды долларов от санкций
Экономика и бизнес
Investing: русские перехитрили Запад и спасли миллиарды долларов от санкций Аудио 
Популярное
Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов

Медведи в Йеллоустоуне вдруг замерли, уставившись в центр кальдеры. Учёные уверены: Земля под ними действительно «шевелится» — и вот почему.

Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса
Не поливайте томаты водой — этот способ даст вам урожай, о котором все мечтают
Сначала сместили ось Земли, теперь добрались до Татарстана: PowerChina строит мегапроект в Казани
Гастроли театра абсурда из Киева. Мир увидел истинное лицо украинской дипломатии Дмитрий Плотников Россия пресекла пиратство Эстонии в Балтийском море с помощью военной силы Любовь Степушова Тайный герой холодной войны: американец молчал 70 лет, а теперь вспомнил, как всех победил Игорь Буккер
Почему отечественные моторы не умирают, а переходят в режим вечной капиталки
Бюджетная закуска, которую можно подать как в ресторане
Секрет омоложения фиалки, который знают только опытные цветоводы
Секрет омоложения фиалки, который знают только опытные цветоводы
Последние материалы
Звезда Барселоны перенес срочную операцию и пропустит заключительный отрезок сезона
Секреты выживания: как выбрать растения, которые переживут жару без полива
Майские закончились, а эффект остался на поясе — что делать, кроме как плакать
Появлялись красные флаги, выступали какие-то ораторы… им кричали ура, но все это было не многолюдно и не серьезно… — писала газета Новое время 16 мая 1906 года
Русской учёной грозит 20 лет тюрьмы в США: всё дело в лягушках
Дачников хотят освободить от налога: вот на кого может распространиться нововведение
Яркая роспись: как сделать забор на даче уникальным с помощью цвета
Привычка, которая поможет чувствовать себя лучше после кофе
Когда закончится жизнь на Земле? Суперкомпьютер дал точный ответ
Квасим для здорового духа: огромная польза от квашенной капусты доказана учёными
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.