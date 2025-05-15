Только здесь: пять островов, каждый из которых подарит вам незабываемый отпуск

2:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

Любите ли вы походы на природе, отдых на пляже или прогулки на велосипеде — эти райские уголки подарят настоящее ощущение смены обстановки.

Фото: freepik.com by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в шляпе на пляже

И всё это — в пределах досягаемости на поезде или пароме. Представляем пять островов, которые точно стоит посетить.

Недаром её называют "Островом красоты" — Корсика словно сошла с открытки: прозрачные бухты, душистый маки, горные деревушки и извилистые дороги между морем и вершинами.

С наступлением весны сюда съезжаются путешественники, чтобы насладиться природными заповедниками, уединёнными пляжами и захватывающими пешеходными маршрутами.

Белоснежные домики, песчаные пляжи и километры велодорожек — всё это делает остров Ре идеальным местом для расслабленного отдыха. Расположенный в Шарант-Маритим, он привлекает как семьи с детьми, так и любителей талассотерапии и морепродуктов. Отличный выбор для короткой, но насыщенной поездки на море.

Входит в архипелаг Золотых островов и охраняется как природный заповедник. Поркероль — это виноградники, леса, тихие пляжи и почти нетронутая природа. Всего пара часов на пароме из Тулона — и вы на месте. Если останетесь здесь на ночь, вас ждёт по-настоящему умиротворённая атмосфера, особенно после отъезда туристов.

Расположенный напротив Лориана, в Бретани, остров Груа словно создан для того, чтобы замедлиться. Добраться сюда можно только по воде. Вас ждут крутые утёсы, уединённые бухты и живописный порт Пор-Тюди. Всего 8 км в длину — и весь остров можно обойти пешком или объехать на велосипеде, наслаждаясь видами дикой природы и морским воздухом.

Всего в нескольких километрах от побережья, у мыса Киберон, раскинулся один из самых живописных островов Бретани. Название "Прекрасный остров" говорит само за себя: здесь чередуются скалистые берега, зелёные долины и очаровательные рыбацкие гавани. Здесь отдыхают в кемпингах, арендуют домики и просто наслаждаются покоем вдали от суеты, в окружении ветра, волн и переменчивых красок Атлантики, передает Easyvoyage.

Уточнения

Га́вань (от нидерл. haven) — прибрежная часть водного пространства, используемая как место стоянки, ремонта или отстоя плавательных средств, часть акватории защищённого водоёма для безопасной стоянки кораблей и судов.



