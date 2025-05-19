Тайна 13-го ряда: бортпроводница раскрывает суеверия Emirates, которые удивят вас!

0:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Бортпроводница из России, работающая в крупнейшей авиакомпании мира Emirates, рассказала о суевериях среди членов экипажа. Стюардесса снимает видео и выкладывает их в своём блоге.

Фото: flickr.com by Aero Icarus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Самолёт

В последнем видео бортпроводница рассказала, что в самолётах авиакомпании Emirates никогда нет тринадцатых рядов и никогда нет рейсов с числом тринадцать.

У бортпроводниц есть свои хорошие знаки. Чтобы полёт прошёл успешно, стюардессы должны коснуться фюзеляжа при подъёме на борт самолёта. Плохой приметой считается свист в пилотской кабине, который может привести к беде.

"И последнее суеверие из мира авиации — никогда не говорите, что полёт хороший, пока не приземлитесь", — заключила бортпроводница.

Уточнения

Суеве́рие (букв. — суетное, тщетное, то есть ложное верование) — предрассудок, представляющий собой практику, основанную на восприятии сил, необъяснимых законами природы, поскольку эти силы не находят себе обоснования.

