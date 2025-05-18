Шведский стол: секреты, о которых молчат рестораны — неожиданные факты от тревел-блогера

Тревел-блогер Саша Коновалова, побывавшая во многих странах, рассказала о тонкостях шведского стола по системе "всё включено". Всё, что Саша узнала об этом, она описала в своём личном блоге на платформе "Дзен". Сотрудники гостиницы имеют право питаться в ней же, так это определено по условиям контракта. Еду для персонала гостиницы готовят отдельно, а брать что-то со шведского стола они не имеют права.
Какие-то оставшиеся продукты на шведском столе могут быть использованы для блюд с горячей обработкой, если эти продукты не испорчены и соответствуют санитарным нормам.
"Например, нарезанные овощи можно использовать в супах и рагу, фрукты — в выпечке, сыр — для пиццы. Но вот скоропортящиеся продукты вроде рыбы, салатов с заправкой, молока и так далее приходится утилизировать", — пояснила Саша Коновалова.
Бытует мнение, что оставшиеся продукты со шведского стола отправляют в приюты. В странах Европы и в Америке такое возможно. Оставшуюся еду могут передать в благотворительные организации, но не то, что осталось непосредственно на шведском столе, а если только что-то осталось до подачи на стол (в не нарезанном виде). В некоторых странах остатки со шведского стола утилизируют, например такая практика существует в Египте, в ОАЭ, в Турции и ещё в некоторых странах.
Шведский стол буфет — способ подачи пищи, при котором множество блюд выставляются рядом, и еда разбирается по тарелкам самими гостями (например, на фуршете).
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