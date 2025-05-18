Неизвестная Греция: узнайте, почему скромная деревушка Гераки стоит вашего внимания

Гераки — это небольшая приморская деревушка, которая построена буквально внутри фьорда — не в Норвегии, а на Пелопоннесе, а конкретно на восточном побережье префектуры Лакония. К счастью или к сожалению, о ней знают не многие, хотя она находится всего в 22 километрах от популярной Монемвасии.
Здесь царят спокойствие, подлинная красота, а также расположена живописная гавань, которая является якорной стоянкой для парусных лодок и катеров, так как защищена от ветров. Есть несколько комнат для аренды, рестораны, рыбные таверны и так далее.
Гераки была военно-морской базой византийцев для борьбы с сарацинами, а также якорной стоянкой для купцов Гидры и Спецеса, а также тех, кто хотел избежать штормов.
Сегодня её небольшая, живописная и защищённая гавань вызывает в памяти образы острова в Эгейском море с белыми домами с цветными дверными окнами и красными черепичными крышами и живописными тавернами на берегу моря. Сочетание с непревзойдённой красотой природы создаёт чудесный пейзаж.
Гре́ция (греч. Ελλάδα МФА: ), официально — Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία [eliniˈki ðimokraˈtia]), — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией.
Учёные думали — водоросли или морская слизь. А это оказалась сосновая пыльца, попавшая в море в таких масштабах, что её увидел спутник.