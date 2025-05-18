Неизвестная Греция: узнайте, почему скромная деревушка Гераки стоит вашего внимания

1:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

Гераки — это небольшая приморская деревушка, которая построена буквально внутри фьорда — не в Норвегии, а на Пелопоннесе, а конкретно на восточном побережье префектуры Лакония. К счастью или к сожалению, о ней знают не многие, хотя она находится всего в 22 километрах от популярной Монемвасии.

Фото: commons.wikimedia.org by Dimorsitanos, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Гераки

Здесь царят спокойствие, подлинная красота, а также расположена живописная гавань, которая является якорной стоянкой для парусных лодок и катеров, так как защищена от ветров. Есть несколько комнат для аренды, рестораны, рыбные таверны и так далее.

Она больше похожа на остров в Эгейском море, чем на материк

Гераки была военно-морской базой византийцев для борьбы с сарацинами, а также якорной стоянкой для купцов Гидры и Спецеса, а также тех, кто хотел избежать штормов.

Сегодня её небольшая, живописная и защищённая гавань вызывает в памяти образы острова в Эгейском море с белыми домами с цветными дверными окнами и красными черепичными крышами и живописными тавернами на берегу моря. Сочетание с непревзойдённой красотой природы создаёт чудесный пейзаж.

Уточнения

Гре́ция (греч. Ελλάδα МФА: ), официально — Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία [eliniˈki ðimokraˈtia]), — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией.

