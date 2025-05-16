Травмы, ОРВИ и отёк Квинке: что чаще всего лечат российские туристы за границей

2:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

Для российских туристов, оказавшихся за границей без медицинской страховки, стоимость лечения может быть весьма ощутимой. Однако три направления — Мальдивы, Сейшелы и Турция — признаны наиболее доступными по медицинским расходам.

Фото: mos.ru by Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ На базе ГКБ № 15 имени О. М. Филатова открыт стационар для долечивания пациентов с COVID-19

В Турции средняя стоимость медицинской помощи составляет €122, однако эксперты предупреждают о возможном росте цен из-за инфляции. На Мальдивах и Сейшелах цены схожие — в среднем €126 за лечение.

Это вытекает из исследования аналитиков онлайн-страховой компании «Лучи», которое опубликовала газета «Известия».

Наиболее распространённые обращения среди россиян — ОРВИ и вирусные инфекции. В Турции на них приходится 31,14% случаев, а на Мальдивах и Сейшелах — 30,3%. Также на курортах Индийского океана довольно часто фиксируют отиты — 18,18% обращений.

Травмы — ещё один частый повод для визита к врачу: в Турции — 18,42%, на Мальдивах и Сейшелах — 15,5%. Не менее распространены и заболевания ЖКТ — 6,06% в Турции и 9,09% в тропических странах.

Реже, но всё же встречаются заболевания внутренних органов, кожные и гинекологические болезни, патологии мочеполовой системы, а также солнечные удары и отёк Квинке.

На третьем месте по доступности медицинских услуг находятся страны бывшего СНГ (кроме Грузии). Преимущество этих направлений — возможность путешествовать без загранпаспорта.

В то же время Таиланд стал самой дорогой страной по стоимости медицинской помощи для россиян — в среднем €402 за лечение. Несмотря на дороговизну, именно здесь часто фиксируются случаи ОРВИ, гриппа, фарингита, бронхита и синусита — на их долю приходится 22,05% обращений.

Медики напоминают: отсутствие страхового полиса делает любое лечение за границей в разы дороже. Туристам рекомендуется оформлять страховку перед поездкой, чтобы избежать финансовых и медицинских рисков.

Уточнения

Мальди́вы (официальное название — Мальди́вская Респу́блика), — островное государство в Южной Азии, располагающееся на группе атоллов к югу от полуострова Индостан на стыке Аравийского и Лаккадивского морей Индийского океана.



Сейше́льские Острова́ (англ. Seychelles; фр. Seychelles), официальное название — Респу́блика Сейше́лы - островное государство в Восточной Африке. Расположено в западной части Индийского океана, немного южнее экватора, примерно в 1600 км к востоку от африканского материка, севернее Мадагаскара.



Ангионевроти́ческий отёк или отёк Кви́нке, — реакция на воздействие различных биологических и химических факторов, часто имеющая аллергическую природу.

