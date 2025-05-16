Травмы, ОРВИ и отёк Квинке: что чаще всего лечат российские туристы за границей

Для российских туристов, оказавшихся за границей без медицинской страховки, стоимость лечения может быть весьма ощутимой. Однако три направления — Мальдивы, Сейшелы и Турция — признаны наиболее доступными по медицинским расходам.
В Турции средняя стоимость медицинской помощи составляет €122, однако эксперты предупреждают о возможном росте цен из-за инфляции. На Мальдивах и Сейшелах цены схожие — в среднем €126 за лечение.
Это вытекает из исследования аналитиков онлайн-страховой компании «Лучи», которое опубликовала газета «Известия».
Наиболее распространённые обращения среди россиян — ОРВИ и вирусные инфекции. В Турции на них приходится 31,14% случаев, а на Мальдивах и Сейшелах — 30,3%. Также на курортах Индийского океана довольно часто фиксируют отиты — 18,18% обращений.
Травмы — ещё один частый повод для визита к врачу: в Турции — 18,42%, на Мальдивах и Сейшелах — 15,5%. Не менее распространены и заболевания ЖКТ — 6,06% в Турции и 9,09% в тропических странах.
Реже, но всё же встречаются заболевания внутренних органов, кожные и гинекологические болезни, патологии мочеполовой системы, а также солнечные удары и отёк Квинке.
На третьем месте по доступности медицинских услуг находятся страны бывшего СНГ (кроме Грузии). Преимущество этих направлений — возможность путешествовать без загранпаспорта.
В то же время Таиланд стал самой дорогой страной по стоимости медицинской помощи для россиян — в среднем €402 за лечение. Несмотря на дороговизну, именно здесь часто фиксируются случаи ОРВИ, гриппа, фарингита, бронхита и синусита — на их долю приходится 22,05% обращений.
Медики напоминают: отсутствие страхового полиса делает любое лечение за границей в разы дороже. Туристам рекомендуется оформлять страховку перед поездкой, чтобы избежать финансовых и медицинских рисков.
Мальди́вы (официальное название — Мальди́вская Респу́блика), — островное государство в Южной Азии, располагающееся на группе атоллов к югу от полуострова Индостан на стыке Аравийского и Лаккадивского морей Индийского океана.
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