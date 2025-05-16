В Будапеште меняются правила на рынке недвижимости: кто теперь контролирует цены

2:33 Your browser does not support the audio element. Туризм

Спрос на жильё в Венгрии в апреле упал почти на 14%. Казалось бы, тревожный знак, но по итогам первых четырёх месяцев 2025 года на национальном уровне всё же зафиксирован небольшой рост — около 1%. Эксперты объясняет это снижением активности инвесторов, которые раньше активно скупали недвижимость, а теперь всё чаще покупают жильё для собственных нужд.

Фото: unsplash.com by Redd Angelo reddangelo16, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ рынок жилья

Почему падает спрос?

Особенно заметно это в Будапеште, где рынок жилья входит в новую фазу. Спрос на новостройки резко сократился, что указывает на отток инвесторов с рынка столицы.

В апреле уровень спроса в Будапеште оказался ниже, чем в начале года и уступил показателям 2024-го.

"Начинается новая эра на рынке жилья Будапешта, и инвесторам, а не просто покупателям для себя, придётся менять стратегию. Цены на квартиры растут, темпы продаж замедляются, и теперь покупатели получают преимущество в переговорах," — отмечает старший аналитик Ласло Балог.

Сезонные особенности и влияние праздников

Снижение спроса связано не только с инвестиционной активностью, но и с сезонными факторами. В апреле, из-за празднования Пасхи, спрос упал на 17%, что является типичным для этого периода.

Аналитик добавляет, что многие люди переключились на государственные ценные бумаги, что тоже повлияло на рынок недвижимости.

Что происходит с предложением?

Интересно, что при снижении спроса на рынке стало больше предложений. В апреле число объявлений о продаже квартир упало всего на 4%, но в целом за первые четыре месяца количество предложений выросло на 3%.

Сейчас на рынке размещено около 137 тысяч объявлений по всей стране, и их становится больше — в отдельных регионах прирост достигает 15-23%.

Особенно активен рынок в Сомоги, Чонград-Чанад и районе Пешт, включая Будапешт, где количество новых объявлений выросло на 4-5%.

Итоги и прогнозы

Рынок жилья Венгрии переживает перестройку: растущие цены, спад активности инвесторов и сезонные колебания делают покупательскую позицию сильнее.

Хотя апрельский спад спроса может настораживать, общие показатели за год пока остаются стабильными.

Уточнения

Будапе́шт (венг. Budapest,) — столица и крупнейший город Венгрии. Расположен в северной части страны по обоим берегам Дуная. Образован в 1873 году в результате слияния трёх городов: Пешта, Буды и Обуды.

