В Будапеште меняются правила на рынке недвижимости: кто теперь контролирует цены

Спрос на жильё в Венгрии в апреле упал почти на 14%. Казалось бы, тревожный знак, но по итогам первых четырёх месяцев 2025 года на национальном уровне всё же зафиксирован небольшой рост — около 1%. Эксперты объясняет это снижением активности инвесторов, которые раньше активно скупали недвижимость, а теперь всё чаще покупают жильё для собственных нужд.
Особенно заметно это в Будапеште, где рынок жилья входит в новую фазу. Спрос на новостройки резко сократился, что указывает на отток инвесторов с рынка столицы.
В апреле уровень спроса в Будапеште оказался ниже, чем в начале года и уступил показателям 2024-го.
"Начинается новая эра на рынке жилья Будапешта, и инвесторам, а не просто покупателям для себя, придётся менять стратегию. Цены на квартиры растут, темпы продаж замедляются, и теперь покупатели получают преимущество в переговорах," — отмечает старший аналитик Ласло Балог.
Снижение спроса связано не только с инвестиционной активностью, но и с сезонными факторами. В апреле, из-за празднования Пасхи, спрос упал на 17%, что является типичным для этого периода.
Аналитик добавляет, что многие люди переключились на государственные ценные бумаги, что тоже повлияло на рынок недвижимости.
Интересно, что при снижении спроса на рынке стало больше предложений. В апреле число объявлений о продаже квартир упало всего на 4%, но в целом за первые четыре месяца количество предложений выросло на 3%.
Сейчас на рынке размещено около 137 тысяч объявлений по всей стране, и их становится больше — в отдельных регионах прирост достигает 15-23%.
Особенно активен рынок в Сомоги, Чонград-Чанад и районе Пешт, включая Будапешт, где количество новых объявлений выросло на 4-5%.
Рынок жилья Венгрии переживает перестройку: растущие цены, спад активности инвесторов и сезонные колебания делают покупательскую позицию сильнее.
Хотя апрельский спад спроса может настораживать, общие показатели за год пока остаются стабильными.
Будапе́шт (венг. Budapest,) — столица и крупнейший город Венгрии. Расположен в северной части страны по обоим берегам Дуная. Образован в 1873 году в результате слияния трёх городов: Пешта, Буды и Обуды.
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