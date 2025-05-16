Отдых без компромиссов: какие критерии отличают пляжи с «синим флагом»?

1:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

Итальянский регион Лигурия снова оказался на вершине рейтинга по качеству пляжного отдыха. Он получил 33 "синих флага" — международную награду, присуждаемую за чистоту воды, безопасность и устойчивое управление прибрежными территориями. Несмотря на то что это на один флаг меньше, чем в прошлом году, регион сохраняет лидерство.

Фото: wikimedia.org by Джузеппе Палумбо, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина в купальнике и шляпе, позирующая на фоне морского пейзажа

Особое внимание заслуживает Финале Лигуре — курорт на Лигурийском побережье, чьи пляжи получили шесть флагов, подтверждая высокий уровень экологического и туристического стандарта. За Лигурией следует Апулия с 27 "синими флагами", Калабрия с 23, Кампания и Марке с 20, Тоскана с 19, Сардиния с 16 и Сицилия с 13.

Чтобы получить этот знак качества, регион должен соответствовать ряду строгих критериев. Одним из главных является качество морской воды, которое должно оставаться "превосходным" минимум четыре года подряд. Кроме того, большое значение имеет эффективное управление со стороны муниципалитетов, наличие современных очистных сооружений, систем переработки отходов, ухоженность пляжей и безопасность туристов.

Немаловажно и развитие экологического образования среди населения и гостей — ещё один показатель устойчивого подхода к развитию туризма. В конечном итоге, "синий флаг" — это не просто символ, а признание ответственного отношения к природе и заботы о комфорте отдыхающих.

Выбирая пляж для летнего отдыха, всё больше туристов ориентируются именно на наличие "синего флага" — он становится гарантией чистоты, уюта и высоких стандартов.

Уточнения

Лигу́рия (итал. Liguria, лиг. Ligûria) — административная область Италии на северном побережье Лигурийского моря.

