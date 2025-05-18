Рейтинг Time Out: Брайтон занял первое место как город для пеших прогулок — что его делает особенным?

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Независимо от того, любите ли вы летать или радикальные антитуристические меры в Европе отпугнули вас, есть множество причин для отдыха в городах, где прогулки превращаются в сплошное удовольствие.

Фото: commons.wikimedia.org by kallerna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Брайтон

Британия изобилует качественным отдыхом от жемчужин в глуши до оживлённых городов. Вам также не нужен автомобиль, чтобы исследовать страну: просто наденьте кроссовки и отправляйтесь в самый удобный для прогулок город Великобритании.

Этот престижный титул достаётся Брайтону, любимому приморскому месту на побережье Восточного Сассекса, известному своим творческим сердцем и разнообразной культурой.

Ранее в этом месяце он занял третье место в мире и первое в Великобритании в опросе Time Out, в котором приняли участие 18 500 человек, ищущих города с наибольшей комфортностью для прогулок в мире.

Несмотря на то что местами он невероятно холмистый, размер города 82,88 км² означает, что всё находится в нескольких минутах ходьбы. От магазинов до пабов, ресторанов и, конечно же, пляжа — ничто не находится слишком далеко.

Развлечения в Брайтоне

Музыкальная и художественная сцена Брайтона легендарна. На протяжении многих лет город был домом для множества известных лиц от Дэвида Гилмора из Pink Floyd до Fat Boy Slim. Что касается музыкальной истории, то Брайтон видел много запоминающихся моментов, возможно, самый известный из них — победа ABBA а Евровидении в 1974 году.

Сегодня акцент на массовую музыку очевиден как никогда. Такие заведения, как Green Door Store и The Rossi Bar, поддерживают начинающих музыкантов и взращивают местные таланты, организуя доступные мероприятия каждый вечер недели. Такие группы, как Lambrini Girls и Lime Garden, являются недавними успешными продуктами города. Оба постоянно хвалят свой родной город за его приверженность местному музыкальному сообществу.

234 Fest и Homegrown Festival являются не подлежащими обсуждению массовыми событиями в музыкальном календаре Брайтона, в то время как на ежегодном фестивале Great Escape выступают местные артисты и те, кто приехал издалека. Четырёхдневный сберегательный билет для последнего стоит 108 фунтов стерлингов.

Если вы ищете дешёвый способ провести свой день, Брайтон-Бич — классическая достопримечательность. В течение долгих летних дней жители и отдыхающие хватаются за вязаные крючком одеяла, колонки и разбивают палатки на галечном участке береговой линии.

Пирс Брайтонского дворца находится неподалёку, если вы любите сладкие пончики или несколько аркадных игр.

Лучшие пабы и заведения в Брайтоне

Inn on the Square — паб в центре города с множеством мест на открытом воздухе. Персонал бара весёлый и дружелюбный, регулярно даёт концерты. Их кухня в греческом стиле готовит одни из лучших гарниров. Знаменитые фрикадельки стоимостью 9,50 фунтов стерлингов выделяются среди прочих блюд.

The Exchange — "скрытая жемчужина" паба, расположенного в самом сердце Хоува, отправляйтесь сюда, чтобы увидеть невероятные произведения искусства, созданные генеральным менеджером, и попробовать вкусное местное пиво.

Hope & Ruin — его описывают как "музыкальный водопой", восстановленный неоновый интерьер так же впечатляет, как и мероприятия, которые они устраивают.

Хотите немного истории? Сад Королевского павильона позволит вам "купаться в великолепии эпохи регентства" внутри и снаружи. Дворец в буквальном смысле годится для короля — павильон был построен как приморский дворец удовольствий короля Георга IV. В комплекте с готической и индо-сарацинской архитектурой, а также сохранившимся интерьером, датируемым 150 годами, вход стоит 17,00 фунтов стерлингов.

И, наконец, находясь в Брайтоне, обязательно загляните в Норт-Лейнс. Знаковая достопримечательность города, этот район является домом для множества независимых бутиков, винтажных и антикварных магазинов.

Независимо от того, перекусите ли вы в одном из вегетарианских кафе (Iydea -отличный вариант) или выпьете холодную пинту в одном из многочисленных пабов (White Rabbit напротив может предоставить вам послеобеденный напиток), это идеальное место, чтобы впитать богемную атмосферу, синонимичную Брайтону.

Почему важны города, удобные для пешей ходьбы?

По мере того как экологичные путешествия продолжают набирать популярность, многие люди ищут направления, где они окажут положительное влияние на окружающую среду. В пешеходных городах появляется меньше автомобилей. При необходимости люди пользуются общественным транспортом. Это способствует улучшению качества воздуха.

Кроме того, исследования показали, что люди, живущие в городах, удобных для пеших прогулок, здоровее и счастливее. Так же легко сделать 10 000 шагов за день, как и завести друзей и создать сообщество со своими соседями.

Уточнения

Бра́йтон (англ. Brighton, [ˈbraɪtən) — город на южном побережье Англии в графстве Восточный Суссекс, на берегу пролива Ла-Манш.

