Прямой рейс Элиста — Катманду: что стоит за идеей авиарейса из Калмыкии в столицу Непала

2:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Может ли небольшой российский город стать воздушными воротами в Европу для непальских паломников? Именно такой маршрут обсуждали на переговорах глава Калмыкии Бату Хасиков и премьер-министр Непала Шарма Оли.

Фото: commons.wikimedia.org by Sabine Schulte, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Статуя Будды

Будущее в небе: Элиста — Катманду

Стороны всерьёз задумались о создании прямого авиасообщения между столицей Калмыкии и Катманду.

Этот маршрут может открыть новые горизонты не только для туризма, но и для культурного и духовного обмена.

"Стороны обсудили широкий спектр вопросов двусторонней повестки, включая перспективы возобновления прямого авиасообщения между Непалом и Россией. Особое внимание было уделено установлению маршрута между Катманду и Элистой", — говорится в протоколе встречи.

Буддизм как мост

Почему именно Элиста? Калмыкия — единственный регион в европейской части России, где буддизм является основной религией. И именно это может стать важным аргументом для паломников из Непала.

Для них маршрут через Элисту может стать "окном в Европу" — удобным и символическим способом соединить два буддийских центра на разных концах континента.

Возвращение забытых маршрутов

Ещё год назад Непал заявлял о намерении восстановить прямые рейсы в Россию — в первую очередь, между Москвой и Катманду. Эти рейсы прекратились в 2004 году, и с тех пор воздушный диалог между странами оставался в паузе.

Теперь на повестке дня — более амбициозная идея: не просто вернуть связь, но сделать её уникальной и значимой для двух культур.

Что это может изменить?

Прямой рейс между Элистой и Катманду способен не только укрепить туристические и духовные связи, но и придать новый импульс международному сотрудничеству.

Для Калмыкии это шанс стать заметной точкой на мировой карте буддизма, а для Непала — удобный путь в Европу.

Уточнения

Респу́блика Калмы́кия (калм. Хальмг Таңһч), — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в состав Южного федерального округа, является частью Поволжского экономического района. Столица — город Элиста. Единственный регион в Европе, традиционно исповедующий буддизм.



Федерати́вная Демократи́ческая Респу́блика Непа́л (непальск. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल) — государство в Гималаях в Южной Азии, расположенное между Индией и Китаем, со столицей в городе Катманду. Государственный язык — непальский — родственен санскриту.

