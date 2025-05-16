Площадь вкуса: гастрономическая революция в одном из кварталов Афин

2:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

Когда-то скромный Старый Фалиро, не претендующий на гастрономическую славу, неожиданно выстрелил — и всё благодаря уютной Площади Нтавари. Сегодня здесь обосновались сразу три заведения, каждое со своей историей, вкусом и характером.

Фото: flickr.com by Jess Sawrey, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ гастрономия, Афины

Upon — от мечты до гастро-реальности

Когда-то группа друзей мечтала преобразить гастрономическую карту района — и сделала это. Они открыли Upon, стильное all-day заведение в бывшем погребе.

У руля — амбициозный шеф Григориос Кикис, который отвечает за блюда, где сочетаются традиции и неординарные вкусы.

Картофельный салат с чоризо и миногой, треска с тарамасалатой, персиком и укропом, или карбонара с яйцом пашот и хрустящим беконом — всё это не просто вкусно, а впечатляюще.

А за винную карту отвечает сомелье Такис Василакис, собравший редкие позиции, которые больше нигде не найти. Коктейли — отдельный праздник от Джона Натсиса.

Νосовой Panky — бургеры с другой планеты

Напротив Upon — яркое, неоновое и немного космическое Νосовой Panky, где готовят бургеры, за которые стоит стоять в очереди.

Команда шефа Савва Пастрико не просто жарит мясо — они строят вкусовые ракеты. Главное оружие — воздушная, но прочная булочка brioche, идеально удерживающая двойной smashed-бургер.

Попробуйте Double Trouble или Smoky Guy с карамелизированным луком и дымной майонезой.

Любителям курицы подойдёт Rocket Chicken, а вегетарианцам — бургер с сельдереем и чимичурри-кетчупом.

Картофель здесь — особая глава. Идеальная хрустинка плюс домашние соусы: чеддер с беконом, кимчи-айоли, соус с луком и метсовоне.

Мята — кофе и багеты с характером

Завершает гастрономическую тройку Мята — стильное кафе в пастельных тонах. Это не просто кофе-бар, а бодрое утро в каждом глотке. Здесь варят всё: от классики до экспериментального эспрессо с тоником.

Из еды — багеты с чоризо, карамелизированным луком и соусом айоли, мини-сэндвичи и круассаны с фетой. А ещё - полезные супербоулы и домашние хлебцы.

Площадь Ντάβαρη стала гастро-точкой притяжения, где сочетаются уют, атмосфера и вкус. И это только начало.

Уточнения

Афи́ны (греч. Αθήναι или Αθήνα,) — столица Греции. Располагается в исторической области Аттика и является экономическим, культурным и административным центром страны. Город назван в честь богини войны и мудрости Афины, которая была покровителем древнего полиса. Один из самых древних городов мира.

