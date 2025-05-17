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Ночь при свете факелов преобразит Меннету-сюр-Шер: вот где можно в полной мере ощутить магию средневековья

3:52
Туризм

Меннету-сюр-Шер мирно дремлет в ложбине Луары и Шера, словно тайна, ревностно охраняемая историей. Эта укреплённая средневековая деревня мгновенно перенесёт вас на несколько веков назад с её прекрасно сохранившимися крепостными валами тринадцатого века и мощёными улочками, которые шепчут сказки о другом времени. Эта малоизвестная жемчужина Солони, расположенная всего в двух часах езды от Парижа, предлагает аутентичную интерлюдию вдали от насыщенных туристических маршрутов.

Меннету-сюр-Шер
Фото: commons.wikimedia.org by Pymouss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Меннету-сюр-Шер

Путешествие в средневековье

Основанная в период Меровингов, Меннету-сюр-Шер получила своё название от "Monastellum", что означает "маленький монастырь". Её бурное прошлое до сих пор можно прочесть в её камнях: в свою очередь, собственность англичан во время Столетней войны, купленная за 600 золотых крон, затем арена религиозных войн в шестнадцатом веке.

В настоящее время деревня сохраняет замечательное военное наследие с её тремя круглыми башнями с арками, укреплёнными воротами и остатками подъёмного моста. Войдя в ограждение через одни из исторических ворот, вы обнаружите целостный архитектурный ансамбль, где дома из камня, початков и фахверка кажутся застывшими во времени.

Церковь Сен-Урбен является одной из жемчужин деревни. Её анжуйские готические хоры, построенные между одиннадцатым и шестнадцатым веками, являются свидетельством различных художественных периодов, которые сформировали это место поклонения. В семнадцатом веке здесь жила скромная община из 28 монахинь с годовым доходом всего в 2386 фунтов.

Увлекательный ночной опыт при свете факелов

Самым захватывающим опытом в Меннету-сюр-Шер, несомненно, является экскурсия с ночными факелами с гидом. Как и в Сен-Гильем-ле-Дезер, темнота полностью преображает атмосферу этого места. Около двух часов в мерцающем свете пламени крепостные валы отбрасывают таинственные тени на средневековые фасады.

Эта прогулка в сумерках открывает деревню с нового ракурса. Архитектурные детали драматизированы, местные легенды оживают, и легко представить себе жизнь в те времена, когда дозорные сканировали горизонт со сторожевых башен.

Знакомство со скрытыми сокровищами средневековой Солони

Населённая 846 жителями, Меннету-сюр-Шер предлагает прогулки без фиксированного маршрута. С крепостных валов, которые возвышаются на высоту 136 метров, открывается захватывающий вид на долину реки Шер и её пасторальные пейзажи.

Река Шер, которая граничит с деревней, приглашает на созерцательные прогулки по её берегам с нежной и умиротворяющей природой.

Стратегически расположенная в часе езды от Орлеана и Тура, Меннету-сюр-Шер является идеальной остановкой для знакомства с менее посещаемыми замками региона, такими как замки Селл-сюр-Шер, Шемери или Шато дю Мулен в Лассе-сюр-Круан.

Для полного погружения запланируйте хотя бы одну ночь в регионе. Меннету-сюр-Шер лучше всего наслаждаться на восходе и закате солнца, когда золотой свет окутывает старые камни.

Когда лучше всего посещать Меннету-сюр-Шер?

Весна и осень предлагают идеальные условия благодаря мягкой погоде и меньшему количеству посетителей. Лето — это время, чтобы насладиться культурными мероприятиями, такими как туры с факелами и средневековые ярмарки.

Уточнения

Фра́нция (фр. France, МФА: ), официальное название — Францу́зская Респу́блика (фр. République française, МФА: ) — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Ночь при свете факелов преобразит Меннету-сюр-Шер: вот где можно в полной мере ощутить магию средневековья
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