Замок-гигант открывает ворота без билета — и предлагает виды, от которых захватывает дух

1:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

Один из самых больших замков Чехии откроет свои ворота совершенно бесплатно. Отправляйтесь в историю, которая очарует вас своей грандиозностью и захватывающими дух видами. Идеальная возможность для семейного путешествия, которое не повторяется слишком часто.

Фото: commons.wikimedia.org by Radim Holiš, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Замок Хелфштын

В рамках Международного дня музеев, который приходится на 18 мая, замок Хелфштын будет открыт для публики без платы за вход. Это мероприятие повторяется в замке каждый год и позволяет желающим посетить всю территорию, включая замковые выставки, дворы и башни, совершенно бесплатно. Время посещения будет с 9:00 до 18:00.

Мероприятие подходит как для одиночек, так и для семей с детьми. Благодаря бесплатному входу туристы, у которых ещё не было возможности посетить замок, могут воспользоваться этой возможностью в качестве нетребовательной культурной программы на выходные. Замок расположен недалеко от Тына-над-Бечвоу, до него можно добраться на автомобиле и общественном транспорте.

Что вы увидите во время визита

Замок Хелфштын является одним из крупнейших средневековых замков в Чешской Республике. Он известен в основном своими традициями кузнечного дела и ежегодным собранием художников-кузнецов. В рамках мероприятия 18 мая можно будет посетить постоянные экспозиции, посвящённые истории замка и кузнечному делу, прогуляться по стенам или подняться на смотровую башню.

В программу также войдёт выставка, посвящённая Петр Воржишеку, которая в настоящее время установлена в галерее во втором дворе. Выставка открыта в рамках бесплатного посещения, как и другие части комплекса.

Уточнения

Че́хия (чеш. и словац. Česko, МФА (чешск.) : [ˈʧɛskɔ], пол. Czechy, официальное название — Че́шская Респу́блика (аббревиатура — ЧР), чеш. Česká republika (аббревиатура — ČR), МФА (чешск.) : [ˈʧɛskaː ˈrɛpuˌblɪka]) — государство в Центральной Европе.

