Зачем в Бургасе затопили старые автомобили: история нового подводного парка

4:02 Your browser does not support the audio element. Туризм

Некоммерческая ассоциация "Друзья моря — Бургас" запустила свой новый проект по строительству подводного парка "Святая Анастасия". Привлекательный участок расположен в непосредственной близости от одноимённого острова в Бургасском заливе, сообщает муниципалитет Бургаса.

Фото: flickr.com by USFWS - Pacific Region, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ На дне моря

Первые экспонаты, входящие в состав парка, были затоплены на дне моря волонтёрами объединения с помощью плавучего крана "Антей". Это и автомобили ГАЗ-13, более известные как "Чайка", и радиорелейная станция на шасси ЗИЛ 157.

Цель состоит в том, чтобы роскошный ретро-лимузин и грузовик на дне моря помогли сбалансировать экологию в этом районе, а также стали достопримечательностью для дайверов, которые посещают приморский город и его акваторию. Ожидается, что в скором времени корпуса машин покроются растительностью и моллюсками и станут убежищем для различных видов морских обитателей.

Объекты находятся на глубине около 15 метров, недалеко от подводной часовни и статуи Святой Анастасии

Мероприятие было согласовано с Морской администрацией, Региональной инспекцией охраны окружающей среды и другими контролирующими органами и проводилось в соответствии со всеми законодательными нормами. Для этого машины были закреплены, а их двигатели, баки и ходовая часть тщательно очищены от следов горючего и масел. Ограждения были надёжно прикреплены к бетонным конструкциям и неподвижно расположены на песке.

Создание искусственных рифов в море путём погружения в воду различных старых сооружений — популярная мировая практика, с помощью которой формируются новые места обитания для жизни на дне. Для этой цели часто используются корпуса судов, вагоны поездов и другие объекты, пригодные для безопасного устойчивого позиционирования. До недавнего времени в Болгарии был только один такой подводный искусственно созданный морской риф — судно "Пионер", намеренно затопленное у острова Святой Иван в Созополе в 2008 году. Ежегодно его посещают сотни дайверов, которые имеют возможность наблюдать и фотографировать его интересных обитателей.

Примером того, как меняется биоразнообразие морского дна, когда создаются условия для его обогащения, является подводная часовня, которая была размещена на дне моря недалеко от острова в 2023 году. В районе вокруг него, который когда-то был голым песчаным дном, теперь обитают различные виды рыб, крабов и морских коньков, и место постепенно начинает превращаться в своеобразный оазис.

Вновь созданный объект будет отмечен на карте дайвинга Южного побережья Чёрного моря, которую недавно разработала и популяризировала Ассоциация "Друзья моря — Бургас".

Теперь место обозначено на поверхности воды специальным буем

Дайверы призывают рыбаков, которые находятся в этом районе, а также владельцев и капитанов катеров, яхт, гидроциклов, не привязывать свои суда к плавучему бую, как это иногда случается. Они объясняют, что это лёгкий способ повредить буй и оторвать его от участка, где он должен находиться. Нежелательно бросать якоря, которые могут повредить подводные объекты. С другой стороны, если к одному из них прикреплён якорь, то весьма вероятно, что его будет нелегко снять на поверхность.

Официальное открытие подводного парка "Святая Анастасия" запланировано на 14 июня, когда члены организации "Друзья моря — Бургас" и их гости проведут традиционную ежегодную уборку морского дна вокруг острова. В планы ассоциации входит погружение ещё нескольких участков для формирования большого искусственного рифа.

Уточнения

Бурга́с (болг. Бурга́с) — крупнейший город Юго-Восточной Болгарии и четвёртый по населению в стране после Софии, Пловдива и Варны.

