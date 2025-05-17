Как создать у себя во дворе маленькую Тоскану — секреты садов, которые сводят с ума дизайнеров

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5:15
Туризм

Сад, спроектированный с заботой и вниманием к деталям, может превратиться в настоящий райский уголок! Неслучайно самые известные итальянские виллы окружены обширными зелёными насаждениями, украшенными живописными фонтанами, элегантными статуями, цветочными клумбами и пышными лужайками, которые сами по себе являются популярным местом для посетителей со всего мира.

Сады Боболи
Фото: commons.wikimedia.org by Rufus46, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сады Боболи

Сад: как вы его воспринимаете?

Когда мы говорим о саде, мы имеем в виду открытую территорию дома, расположенную на первом этаже и характеризующуюся наличием поверхностей на земле, где расположены газоны, клумбы, живые изгороди и многие другие разновидности растительности. В отличие от балконов и террас, сад выделяется именно своей почвенной составляющей, которая позволяет выращивать широкий спектр растений.

Иметь сад, будь то маленький или большой, означает заботу о многочисленных видах растений: от декоративных до травянистых растений, от кустарников до живых изгородей и фруктовых деревьев. Каждый из них требует особого и постоянного внимания. В этом смысле сад становится идеальным местом для тех, кто хочет культивировать свою страсть к зелени!

Учитывая, сколько времени и усилий требуется для поддержания порядка и гостеприимства в саду, для многих это может стать проблемой. Именно по этой причине, особенно когда у вас большие наружные поверхности, обычно полагаются на профессионалов в этой области, экспертов в садоводстве, чтобы обеспечить безупречные результаты.

Сад и его характеристики

В саду, как описано выше, настоящими главными героями являются растения! Интенсивный зелёный цвет является доминирующим цветом, который отличает ухоженный сад. Если газон выглядит пожелтевшим или коричневатым, это явный признак того, что он нуждается в уходе и что зелёное пространство, возможно, было запущено.

Наряду с пышной зеленью растений сад может быть оживлён множеством ярких цветов: розовым, красным, жёлтым и многими другими оттенками благодаря наличию красивых цветов, которые придают жизненную силу и красоту окружающей среде. Но на этом возможности не заканчиваются!

Сад состоит не только из растительности! Чтобы сделать его уютным и функциональным, часто создаются зоны отдыха с беседками, сидениями, шезлонгами и столами. В присутствии детей нет недостатка в горках и качелях, а такие элементы, как скамейки, статуи, фонтаны или небольшие пруды, добавляют нотку изысканности и уникальности, характерную для итальянских садов.

Виды садов

Итальянский сад… Одно упоминание о нём говорит о том, что существует множество видов садов, каждый из которых имеет свои особенности. Давайте откроем их для себя вместе, начиная со средиземноморского сада, который выделяется своим деревенским и аутентичным характером.

В средиземноморском саду основными растениями являются оливковые деревья, олеандры, ракитники и многочисленные ароматические сорта, такие как розмарин и лаванда. Девизом является устойчивость: эти виды прекрасно приспосабливаются к жаркому и сухому климату, придавая саду существенный, но ухоженный вид. Английский сад выполнен в совершенно ином стиле, в нём преобладает яркая зелень и сдержанная и утонченная элегантность.

И последнее, но не менее важное: знаменитый итальянский сад — это настоящее очарование для глаз и духа! Здесь чередуются фонтаны, точно ухоженные геометрические клумбы и дорожки, которые словно ведут в сказочное место.

Итальянский сад: геометрия и симметрия

Великолепные и исторические итальянские виллы часто окружены обширными садами, спроектированными так, чтобы украсить как растения, так и присутствующие фонтаны. Чередование геометрических форм, идеальная симметрия и скрупулёзное внимание к деталям делают эти зелёные насаждения подлинными произведениями садово-паркового искусства.

Умиротворяющий звук фонтанов, наличие классических статуй, гармоничное расположение клумб — всё это отличительные элементы этих прекрасных садов, которые часто становятся настоящими туристическими достопримечательностями. Только подумайте о знаменитых Садах Боболи во Флоренции, куда приезжают посетители со всего мира!

В этих местах архитектура, ботаника и искусство объединяются, чтобы создать очаровательные сценарии, в которые можно погрузиться и позволить себе увлечься почти сказочной атмосферой. Если у вас никогда не было возможности посетить итальянский сад, воспользуйтесь многочисленными историческими виллами, открытыми для публики: вы сможете полюбоваться утончённой элегантностью этих зелёных шедевров вблизи!

Уточнения

Сад — территория с посаженными человеком плодовыми деревьями и кустарниками.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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