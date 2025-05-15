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В Москве откроется Центральный музей российского казачества. Какие уникальные экспозиции ждут посетителей

Туризм

24 июня в Москве состоится торжественное открытие Центрального музея российского казачества, который станет частью комплекса Государственного исторического музея. Об этом сообщили в пресс-центре МИА "Россия сегодня", где прошла официальная презентация проекта.

Презентация Центрального музея российского казачества в МИА Россия сегодня
Фото: Pravda.Ru by Антон Бекетов
Презентация Центрального музея российского казачества в МИА Россия сегодня

Новый музей разместится в старинном особняке в Большом Левшинском переулке, где до революции 1917 года находилось Дворцовое ведомство. По словам гендиректора Государственного исторического музея Алексея Левыкина, идея создания музея возникла ещё в 2017 году и с тех пор проделан большой объём научной и организационной работы.

"Главная задача музея — популяризация достоверных знаний о казачестве, противодействие исторической фальсификации и развитие патриотического воспитания молодёжи", — отметил Левыкин.

Экспозиция охватывает более 800 уникальных предметов

Выставка будет размещена в 16 залах на двух этажах, охватывая историю всех казачьих войск Российской империи, советского и современного периода. Более 800 экспонатов, включая 22 отреставрированных предмета, будут представлены широкой аудитории.

Среди артефактов — личные вещи Степана Разина, знамёна Емельяна Пугачёва, Курская-Коренная икона Богоматери "Знамение" XVIII века, казачьи награды, оружие, живопись и нумизматика. Отдельный зал посвящён участию казаков в специальной военной операции, где экспозиции будут обновляться в режиме реального времени. Он будет размещаться на втором этаже музея.

Современные технологии и акцент на молодёжь

По словам Игоря Кочубеева, заместителя атамана Всероссийского казачьего общества, музей будет особенно интересен молодёжной аудитории благодаря использованию мультимедийных технологий и тематическим программам. Любой посетитель перед началом экскурсии сможет интерактивно ознакомиться с историей казачества, чтобы затем уже совсем с другим настроем посмотреть оригинальные экспонаты.

Игорь Кочубеев подчеркнул, что сегодня в системе казачьего образования задействованы около 300 тысяч человек, и музей станет важной частью их патриотического воспитания.

Особое внимание уделено новейшей истории казачества с 1990-х годов до наших дней, включая экспонаты из новых регионов России. В числе современных реликвий — черкеска "Кедра", командира казачьего батальона "Терек", героя России (посмертно) Владимира Попова, переданная музею его семьёй.

С 25 мая музей откроет свои двери для всех посетителей. Цена входного билета бюджетная — всего 400 рублей. Посетить экспозиции можно шесть дней в неделю, среда — выходной день.

Отрадно, что роль казаков в истории России теперь будет полно представлена для москвичей и гостей столицы, а их боевой путь служения Отечеству, культура и многовековые самобытные традиции наконец станут доступны всем желающим узнать глубже историю нашей страны, а значит, и самих себя.

Автор Антон Бекетов
Антон Бекетов — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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