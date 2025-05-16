Два заведения, которые доказывают: Салоники — гастрономическая столица Греции

2:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если бы у греческой кухни было сердце, оно, возможно, билось бы в Салониках. Здесь еда — не просто пища, а повод собраться, поговорить, посмеяться и остаться на вечер дольше, чем планировалось. Особенно это чувствуется в мире мезедополио — заведений, где маленькие блюда приносят большие эмоции.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain Салоники, морепродукты

Мы собрали для вас два особенных места, где закуски становятся искусством, а атмосфера — продолжением традиций.

Раки Оузери / Поразительный

Критская душа в самом сердце Салоник. Раки Ουζερί - это не просто место, где подают раки. Это настоящая симфония вкусов и настроения. Здесь встречаются классические критские рецепты и живая, неформальная атмосфера.

Меню — богатое, с акцентом на свежую рыбу, ароматное мясо и фирменные закуски. Идеальное сопровождение — раки и узо, которые подаются с особым вкусом и ритуалом.

Но не только еда делает это место особенным. Вечером здесь звучит критская музыка, создавая неповторимую атмосферу. А сочетание традиционного стиля с лёгкими современными акцентами превращает обычный ужин в яркий гастрономический праздник.

Адрес: ул. Царя Георгия 16

Ο ΜΕΖΕ в Капани

В самом сердце старого рынка Капани, среди аромата специй и свежих продуктов, прячется настоящий гастрономический уголок — Ο ΜΕΖΕ. Это заведение олицетворяет всё, за что мы любим греческие мезедес — простота, вкус и душевность.

Здесь вас встретят как старого друга. Официанты с радостью помогут выбрать лучшие закуски, а открытая кухня даст возможность наблюдать за процессом — от нарезки до подачи. Меню меняется в зависимости от сезона, но неизменным остаётся одно — свежесть и качество ингредиентов.

Αтмосфера — всегда живая. Музыка, разговоры, звон бокалов и запахи с кухни складываются в один большой, яркий и очень греческий вечер. Ο ΜΕΖΕ — это не только еда, это эмоции, которые остаются с вами надолго.

Уточнения

Сало́ни́ки (Фессалони́ки, греч. Θεσσαλονίκη ) — город Греции, который является вторым по численности населения, историческому, экономическому и культурному значению в стране. Административный центр одноимённой общины Центральная Македония.



Крит (греч. Κρήτη,) — самый большой греческий остров, пятый по величине остров в Средиземном море. Административный центр — город Ираклион.

