Туристы в шоке: что нашли у берегов Сицилии — тревожный отчёт экологов

2:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сицилия манит бирюзовыми бухтами, мягким песком и заповедной природой. Казалось бы, здесь всё идеально для летнего отдыха. Но, увы, не всё так радужно — часть прибрежных зон страдает от загрязнения, и купание там запрещено.

Фото: t.me/razvozhaev by Официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сицилия, загрязнение

Сицилия: райские пляжи с неприятным сюрпризом

На фоне мирового роста загрязнения морей, ситуация в Сицилии отражает более широкую экологическую проблему.

В последние годы количество мусора в воде и на побережье резко увеличилось. Причины лежат на поверхности:

неэффективная система утилизации отходов, особенно пластика;

сброс мусора в реки и каналы, которые уносят его прямо в море;

судоходство и рыболовство, оставляющие после себя потерянные сети и углеводороды;

интенсивный туризм, не всегда сопровождающийся ответственным подходом к экологии.

Дополнительный удар наносит изменение климата. Сильные ливни и штормы уносят отходы с суши в море, делая загрязнение ещё более неконтролируемым.

Где всё плохо

Недавний мониторинг, проведённый шхуной Verde, показал: из 25 точек на побережье Сицилии 10 не соответствуют нормам чистоты воды. Сильно загрязнёнными признаны:

канал Пьяцца Марина (Палермо),

устье ручья Ночелла (Палермо),

пляж возле экологического оазиса (Трапани),

устье рек Наро и Пальма (Агридженто),

набережная Галатея в Ачи Трецца (Катания),

устье ручья Макка в Сант-Анна-ди-Рипосто.

Идеальное — рядом с опасным

Это особенно тревожно, ведь рядом с загрязнёнными участками — природные жемчужины, такие как заповедник Зингаро или остров Фавиньяна.

Они сохраняют кристально чистые воды и манят туристов, но находятся в уязвимом положении.

Сицилия остаётся невероятно красивым местом, но на фоне климатических и экологических вызовов важно помнить: даже рай нуждается в защите.

Уточнения

Сици́лия (итал. и сиц. Sicilia,) — область в Италии.Благодаря распространению (помимо итальянского) также сицилийского языка, область имеет специальный статус.



Загрязнение (окружающей среды, природной среды, биосферы) — это привнесение в окружающую среду (природную среду, биосферу) или возникновение в ней новых, обычно не характерных физических, химических или биологических агентов (загрязнителей).

