Туристы в шоке: что нашли у берегов Сицилии — тревожный отчёт экологов

Сицилия манит бирюзовыми бухтами, мягким песком и заповедной природой. Казалось бы, здесь всё идеально для летнего отдыха. Но, увы, не всё так радужно — часть прибрежных зон страдает от загрязнения, и купание там запрещено.
На фоне мирового роста загрязнения морей, ситуация в Сицилии отражает более широкую экологическую проблему.
В последние годы количество мусора в воде и на побережье резко увеличилось. Причины лежат на поверхности:
Дополнительный удар наносит изменение климата. Сильные ливни и штормы уносят отходы с суши в море, делая загрязнение ещё более неконтролируемым.
Недавний мониторинг, проведённый шхуной Verde, показал: из 25 точек на побережье Сицилии 10 не соответствуют нормам чистоты воды. Сильно загрязнёнными признаны:
Это особенно тревожно, ведь рядом с загрязнёнными участками — природные жемчужины, такие как заповедник Зингаро или остров Фавиньяна.
Они сохраняют кристально чистые воды и манят туристов, но находятся в уязвимом положении.
Сицилия остаётся невероятно красивым местом, но на фоне климатических и экологических вызовов важно помнить: даже рай нуждается в защите.
Сици́лия (итал. и сиц. Sicilia,) — область в Италии.Благодаря распространению (помимо итальянского) также сицилийского языка, область имеет специальный статус.
Загрязнение (окружающей среды, природной среды, биосферы) — это привнесение в окружающую среду (природную среду, биосферу) или возникновение в ней новых, обычно не характерных физических, химических или биологических агентов (загрязнителей).
Медведи в Йеллоустоуне вдруг замерли, уставившись в центр кальдеры. Учёные уверены: Земля под ними действительно «шевелится» — и вот почему.