Этот способ разбудит мышцы и ускорит прогресс: тренировка взрывной силы

Если мышцы перестали расти, прыжки не радуют высотой, а скорость на дорожке не впечатляет — пора обратить внимание на взрывную силу. Именно она отвечает за способность тела мгновенно включаться в работу и выдавать максимум за доли секунды.
Взрывная сила — это не просто про мышцы. Это ещё и работа нервной системы, быстрая реакция, синхронность движений. Идеальное сочетание для тех, кто хочет не просто "качать железо", а действительно прогрессировать.
Она необходима в:
Даже в бодибилдинге взрывные тренировки помогают "разбудить" застоявшиеся мышцы и задать новый стресс.
Сначала разминаемся — минимум 10 минут. Затем подбираем упражнения:
Новичкам лучше начать с упражнений без отягощения — запрыгивания, выпрыгивания, прыжки со сменой ног. Продвинутым подойдут швунги, рывки с виса и круговые тренировки.
3-6 упражнений:
Тренироваться достаточно 1-2 раза в неделю. Главное — чередовать с силовыми нагрузками и давать себе время на восстановление.
И, конечно, не забывайте про технику и безопасность: мягкое покрытие, адекватный вес и полная концентрация — ваше всё.
Швунг — одно из вспомогательных (подсобных) упражнений в тяжёлой атлетике.
Физи́ческая культу́ра (от греч. φύσις — "природа" и лат. cultura — "возделываю, обрабатываю землю", сокр. физкульту́ра, физра́, в школе — разг. физ-ра) — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.
Медведи в Йеллоустоуне вдруг замерли, уставившись в центр кальдеры. Учёные уверены: Земля под ними действительно «шевелится» — и вот почему.