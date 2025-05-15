Включаем авиарежим! Маленькая кнопка, которая влияет на безопасность полёта

Многие пассажиры не знают, зачем включать авиарежим на борту, и иногда просто забывают это сделать.
По словам пилотов и авиаэкспертов, ничего страшного не произойдет — самолет не упадет. Тем не менее, радиоволны от телефонов могут создавать помехи в наушниках пилотов, особенно при взлёте и посадке, когда связь с диспетчером особенно важна.
Хотя доказанных случаев авиапроисшествий из-за телефона нет, правила требуют соблюдать инструкции экипажа. В Европе с 2023 года разрешили пользоваться связью на борту благодаря специальному оборудованию, но в США частоты 5G могут мешать бортовым системам, и там авиарежим по-прежнему обязателен.
Лучше всё же включать авиарежим — так вы сэкономите заряд, не создадите проблем экипажу и сможете спокойно насладиться полетом, передает travelandleisure.
Инструкция — документ, содержащий правила, указания или руководства, устанавливающие порядок и способ выполнения или осуществления чего-либо, где-либо.
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