Включаем авиарежим! Маленькая кнопка, которая влияет на безопасность полёта

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Многие пассажиры не знают, зачем включать авиарежим на борту, и иногда просто забывают это сделать.

Фото: Wikimedia Commons by EEIM is licensed under Public domain Airbus A320, салон

По словам пилотов и авиаэкспертов, ничего страшного не произойдет — самолет не упадет. Тем не менее, радиоволны от телефонов могут создавать помехи в наушниках пилотов, особенно при взлёте и посадке, когда связь с диспетчером особенно важна.

Хотя доказанных случаев авиапроисшествий из-за телефона нет, правила требуют соблюдать инструкции экипажа. В Европе с 2023 года разрешили пользоваться связью на борту благодаря специальному оборудованию, но в США частоты 5G могут мешать бортовым системам, и там авиарежим по-прежнему обязателен.

Лучше всё же включать авиарежим — так вы сэкономите заряд, не создадите проблем экипажу и сможете спокойно насладиться полетом, передает travelandleisure.

Уточнения

Инструкция — документ, содержащий правила, указания или руководства, устанавливающие порядок и способ выполнения или осуществления чего-либо, где-либо.

