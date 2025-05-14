В Крым без комфорта! Плацкартные вагоны стали лидерами майских перевозок

Компания "Гранд Сервис Экспресс" сообщила, что в майские праздники 2025 года перевезла на 11% больше пассажиров, чем в тот же период прошлого года.
Наибольший спрос пришелся на билеты в плацкартные вагоны, особенно в классе обслуживания "3Э", который оказался самым популярным, передает argumenti. ru.
Класс "3Э" входит в категорию плацкартных вагонов. Всего существует четыре варианта — "3Б", "3Л", "3Э" и "3У", и два из них не оборудованы кондиционерами. При этом пассажиры вынуждены ехать при температуре воздуха, достигающей +35 °C. Точное количество людей, согласных на такие условия поездки, компания не уточняет.
Плацка́ртный ваго́н — один из видов пассажирских вагонов в России и других странах СНГ. Является самым массовым типом вагонов в этих странах.
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