В Крым без комфорта! Плацкартные вагоны стали лидерами майских перевозок

0:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Компания "Гранд Сервис Экспресс" сообщила, что в майские праздники 2025 года перевезла на 11% больше пассажиров, чем в тот же период прошлого года.

Фото: commons.wikimedia.org by A.Morgunovskaya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Плацкарт в вагонах

Наибольший спрос пришелся на билеты в плацкартные вагоны, особенно в классе обслуживания "3Э", который оказался самым популярным, передает argumenti. ru.

Класс "3Э" входит в категорию плацкартных вагонов. Всего существует четыре варианта — "3Б", "3Л", "3Э" и "3У", и два из них не оборудованы кондиционерами. При этом пассажиры вынуждены ехать при температуре воздуха, достигающей +35 °C. Точное количество людей, согласных на такие условия поездки, компания не уточняет.

Уточнения

Плацка́ртный ваго́н — один из видов пассажирских вагонов в России и других странах СНГ. Является самым массовым типом вагонов в этих странах.



