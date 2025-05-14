Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот овощ — как тихий диетолог: работает на сахар, пока ты просто жуёшь
Хотите ведро огурцов с куста? Посадите это по соседству
Богатый урожай крыжовника: три сорта для настоящих гурманов
Русская кухня под защитой: как новые стандарты изменят гастрономическую карту страны
Можно ли победить жир на животе за пару минут в день? Да, рассказываем секрет
Легенда о волшебном топливе, которая до сих пор обманывает даже опытных водителей
Полмиллиона на сдачу: LADA устроила распродажу с такими скидками, что хочется две
За пять с половиной миллионов можно стать владельцем элитного шато в венгерской Тоскане
Квантовый интернет со скоростью 100 Тбит/с: технологии, которые формируют облик завтрашнего дня России

В Крым без комфорта! Плацкартные вагоны стали лидерами майских перевозок

0:48
Туризм

Компания "Гранд Сервис Экспресс" сообщила, что в майские праздники 2025 года перевезла на 11% больше пассажиров, чем в тот же период прошлого года.

Плацкарт в вагонах
Фото: commons.wikimedia.org by A.Morgunovskaya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Плацкарт в вагонах

Наибольший спрос пришелся на билеты в плацкартные вагоны, особенно в классе обслуживания "3Э", который оказался самым популярным, передает argumenti. ru.

Класс "3Э" входит в категорию плацкартных вагонов. Всего существует четыре варианта — "3Б", "3Л", "3Э" и "3У", и два из них не оборудованы кондиционерами. При этом пассажиры вынуждены ехать при температуре воздуха, достигающей +35 °C. Точное количество людей, согласных на такие условия поездки, компания не уточняет.

Уточнения

Плацка́ртный ваго́н — один из видов пассажирских вагонов в России и других странах СНГ. Является самым массовым типом вагонов в этих странах.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет
Авто
20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет Аудио 
Немцы любят надёжность — вот 10 автомобилей, за которые они голосуют каждый день
Авто
Немцы любят надёжность — вот 10 автомобилей, за которые они голосуют каждый день Аудио 
Хозяин, ты меня предал: поступки, которые кошки не прощают
Домашние животные
Хозяин, ты меня предал: поступки, которые кошки не прощают Аудио 
Популярное
Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали

Певец Прохор Шаляпин похвастался своим романтическим путешествием с губернаторской дочерью.

Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали
Немцы любят надёжность — вот 10 автомобилей, за которые они голосуют каждый день
Немцы любят надёжность — вот 10 автомобилей, за которые они голосуют каждый день
Такого Хокинг ждал: двигатель без топлива и проводов, который отменяет законы физики
Секрет стройности Кейт Миддлтон: вот что она ест на завтрак каждый день
Санкционная терапия: как давление Запада стало фактором внутренней перезагрузки Дмитрий Плотников Носовой платок можно сделать из чего угодно, главное, чтобы был квадратным Сергей Лебедев Страны Персидского залива хотят изменений в политике США в обмен на свои деньги Любовь Степушова
Хозяин, ты меня предал: поступки, которые кошки не прощают
Как не пропустить момент: кошка может подать сигнал, что конец близок
Контракт на миллиарды под угрозой: почему Евросоюз тормозит атомную сделку в Чехии
Контракт на миллиарды под угрозой: почему Евросоюз тормозит атомную сделку в Чехии
Последние материалы
Этот овощ — как тихий диетолог: работает на сахар, пока ты просто жуёшь
Хотите ведро огурцов с куста? Посадите это по соседству
Богатый урожай крыжовника: три сорта для настоящих гурманов
Русская кухня под защитой: как новые стандарты изменят гастрономическую карту страны
Можно ли победить жир на животе за пару минут в день? Да, рассказываем секрет
Легенда о волшебном топливе, которая до сих пор обманывает даже опытных водителей
Полмиллиона на сдачу: LADA устроила распродажу с такими скидками, что хочется две
За пять с половиной миллионов можно стать владельцем элитного шато в венгерской Тоскане
Квантовый интернет со скоростью 100 Тбит/с: технологии, которые формируют облик завтрашнего дня России
В Крым без комфорта! Плацкартные вагоны стали лидерами майских перевозок
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.