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Турист из России застрял в Египте: болезнь превратила отдых в кошмар

1:27
Туризм

По прибытии в Шарм-эш-Шейх (Египет) русский турист почувствовал себя плохо и был доставлен в местную больницу.

Иньекция, капельница
Фото: commons.wikimedia.org by Staff Sgt. Nichelle Anderson, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Иньекция, капельница

66-летний Вячеслав Слепнев приехал отдыхать с семьей, с женой и сыном-инвалидом первой группы. После прибытия в Египет 9 апреля уже на второй день отдыха у мужчины начались проблемы со здоровьем: высокая температура и общее ухудшение состояния. Русского туриста срочно госпитализировали в реанимацию местной клиники, как сообщает "Царьград" со ссылкой на 78.ru.

Условия пребывания в египетской больнице были неподходящими: только поддерживающая терапия, но не полноценное лечение. Врачи установили диагноз: воспаление печени и отказ почек. Возвращение домой осложнилось из-за проблем с документами, которые невозможно было оформить в клинике.

Теперь супруги должны местной больнице за лечение 2 миллиона рублей. Кроме того, стоимость чартерного рейса с медицинским сопровождением для транспортировки мужчины составит примерно 12 миллионов рублей, при этом страховая компания покроет всего 10% расходов. Вопросом возвращения туриста в Россию занимаются "Центр медицины катастроф" и российское консульство в Египте, и планируется обычный рейс с медицинской поддержкой

Уточнения

Клиника — лечебное учреждение, в котором наряду со стационарным лечением больных ведётся учебная и научная работа.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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