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Природный рай Коста-Рики: Плайя-Чикита и её неизведанные красоты

1:57
Туризм

Коста-Рика — это не только тропические леса и экзотические пляжи, но и удивительные уголки, которые можно найти, если немного отойти от основных туристических маршрутов. Пляж Плайя-Чикита на Карибском побережье — один из таких уголков, где царит тишина и умиротворение, вдали от суеты.

пляж, Коста-Рика
Фото: commons.wikimedia.org by Quangpraha, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
пляж, Коста-Рика

Почему Плайя-Чикита — лучший пляж для семейного отдыха

В отличие от более известных курортных мест, таких как Пуэрто-Вьехо, Плайя-Чикита удивляет своей природной красотой и расслабленной атмосферой.

Здесь можно увидеть редких птиц, насладиться прозрачными водами и белым песком, а также забыть о времени в окружении джунглей и величественных пальм.

Несмотря на свою уединённость, этот пляж привлекает людей всех возрастов, особенно тех, кто ценит покой и единение с природой.

"Пляж Плайя-Чикита — это место, где можно забыться на целый день", — говорят гости, наслаждаясь местными пляжными удовольствиями.

Вода здесь бывает то спокойной, то бурной, так что важно соблюдать осторожность, особенно если вы планируете плавать.

Однако для тех, кто не любит сильных волн, на пляже есть приливные бассейны, где можно спокойно отдыхать.

Гастрономический рай на побережье удовольствий.

В Плайя-Чикита также есть несколько уютных кафе, среди которых стоит выделить Pura Gula Restaurante, признанный путешественниками одним из лучших.

Здесь можно попробовать уникальные блюда, такие как севиче с манго и говяжьи рёбрышки с голубым сыром.

Для утренних перекусов отличным вариантом станет Gypsea Cafe с его прекрасными завтраками и свежими соками.

Площадь и атмосфера этого места не оставляют равнодушным никого — будь то местные жители или туристы, каждый находит здесь что-то особенное для себя.

Уточнения

Респу́блика Ко́ста-Ри́ка (исп. República de Costa Rica) — государство в Центральной Америке.  Тихий океан омывает берега с юга и запада и Карибское море — с востока. Столица Коста-Рики — город Сан-Хосе.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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