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Погрузитесь в тайны Тосканы: эксклюзивный доступ в исторические особняки на один день

2:21
Туризм

В воскресенье, 25 мая 2025 года, Тоскана откроет свои двери для уникального события — Национального дня исторических особняков Италии. Это возможность для любителей истории и культуры увидеть более 500 частных памятников, которые обычно скрыты от глаз публики. Включая дворцы, замки, сады и крепости, большинство из которых редко доступны для посещений.

Италия, замки
Фото: commons.wikimedia.org by Fishponds1981, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Италия, замки

Все участники смогут бесплатно войти и насладиться многовековой историей и архитектурным богатством.

Для Тосканы это особенно значимый день

В этом году в регионе открываются 110 исторических особняков, и каждый из них рассказывает свою уникальную историю.

Провинция Масса-Каррара и особенно Луниджана — регион с богатым культурным наследием, станет центром этого события.

В Аулле, например, будут открыты три важных объекта: бенедиктинское аббатство и археологический музей Сан-Капразио, крепость "Фортецца Делла Брунелла", а также замок Паллероне.

Эти исторические памятники — только начало увлекательного путешествия по скрытым сокровищам региона.

В Фивиццано гости смогут увидеть живописный сад Палаццо Фантони Бонони, историческую библиотеку и музей Сан-Джованни-дельи-Агостиниани.

А в Licciana Nardi можно будет посетить величественные замки Маласпина, которые хранят в себе историю местной дворянской семьи.

Для поклонников истории также откроются новые пространства

В Мулаццо представят дом Данте в Луниджане, музей, посвященный великому поэту, а в Понтремоли — замок Пьяньяро с музеем статуй стелы.

Гиакомо ди Тьене, президент Adsi, отметил: "Частное культурное наследие является важным ресурсом для развития страны.

Национальный день исторических домов помогает привлечь внимание к этому ценному наследию и поддержать развитие туризма и местных ремесел."

Мероприятие проводится при поддержке различных культурных и бизнес-организаций, таких как Фонд "Cr Firenze" и другие партнёры, и является частью большой программы по продвижению культурного туризма в сельских районах Италии.

Уточнения

Тоска́на (итал. Toscana,) — область (регион — итал. regione) в центре Италии площадью. Административный центр — город Флоренция.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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