Бирюзовые воды и удивительный розовый песок: Элафониси стал лучшим пляжем мира в 2025 году

Первое место в рейтинге TripAdvisor's Travellers' Choice Awards в номинации "25 лучших пляжей мира" занял удивительный греческий пляж.
Элафониси (Крит) стал лучшим пляжем в мире на 2025 год благодаря своему уникальному розовому песку, бирюзовым водам и тому факту, что он принадлежит сети Natura, поскольку является важным экологическим сокровищем. Каждый год тысячи посетителей приезжают сюда, чтобы насладиться захватывающими дух пейзажами и кристально чистой водой.
На втором месте находится Банана Бич в Таиланде, за ним следуют Игл-Бич на Арубе, Сиеста-Бич во Флориде и Прайя-да-Фалезия в Португалии. Австралия оказалась на 15-м месте с пляжем Мэнли, в то время как в Великобритании вершину покорил пляж Уэймут.
Элафониси (греч. Ελαφονήσι, буквально — «Олений остров») — необитаемый остров в Средиземном море, расположенный у юго-западного побережья Крита.
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