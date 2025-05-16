Бирюзовые воды и удивительный розовый песок: Элафониси стал лучшим пляжем мира в 2025 году

0:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Первое место в рейтинге TripAdvisor's Travellers' Choice Awards в номинации "25 лучших пляжей мира" занял удивительный греческий пляж.

Фото: web.archive.org by telge, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пляж Элафониси

Элафониси (Крит) стал лучшим пляжем в мире на 2025 год благодаря своему уникальному розовому песку, бирюзовым водам и тому факту, что он принадлежит сети Natura, поскольку является важным экологическим сокровищем. Каждый год тысячи посетителей приезжают сюда, чтобы насладиться захватывающими дух пейзажами и кристально чистой водой.

На втором месте находится Банана Бич в Таиланде, за ним следуют Игл-Бич на Арубе, Сиеста-Бич во Флориде и Прайя-да-Фалезия в Португалии. Австралия оказалась на 15-м месте с пляжем Мэнли, в то время как в Великобритании вершину покорил пляж Уэймут.

Уточнения

Элафониси (греч. Ελαφονήσι, буквально — «Олений остров») — необитаемый остров в Средиземном море, расположенный у юго-западного побережья Крита.

