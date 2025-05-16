Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мода под запретом: как джинсы в СССР стали символом свободы
Переговорный шах и мат — Россия сделала ход и заставила Запад признать поражение
Западная марионетка сломалась: Стамбул показал, на что согласна Украина
Переговорная ловушка: победа Путина оказалась понятна всему миру
Забудьте про стейк: вот что действительно стоит бросать на угли этим летом
Тайная война: Европа будет молиться Америке и просить прощения
Нелегалам объявлена война — Германия снова показала остальным пример
Вакцина против смерти: доброволец с иммунитетом к змеиному яду совершил научный подвиг
Никакой химии: вот чем обрабатывают землю, чтобы кроты ушли

Бирюзовые воды и удивительный розовый песок: Элафониси стал лучшим пляжем мира в 2025 году

0:53
Туризм

Первое место в рейтинге TripAdvisor's Travellers' Choice Awards в номинации "25 лучших пляжей мира" занял удивительный греческий пляж.

Пляж Элафониси
Фото: web.archive.org by telge, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пляж Элафониси

Элафониси (Крит) стал лучшим пляжем в мире на 2025 год благодаря своему уникальному розовому песку, бирюзовым водам и тому факту, что он принадлежит сети Natura, поскольку является важным экологическим сокровищем. Каждый год тысячи посетителей приезжают сюда, чтобы насладиться захватывающими дух пейзажами и кристально чистой водой.

На втором месте находится Банана Бич в Таиланде, за ним следуют Игл-Бич на Арубе, Сиеста-Бич во Флориде и Прайя-да-Фалезия в Португалии. Австралия оказалась на 15-м месте с пляжем Мэнли, в то время как в Великобритании вершину покорил пляж Уэймут.

Уточнения

Элафониси (греч. Ελαφονήσι, буквально — «Олений остров») — необитаемый остров в Средиземном море, расположенный у юго-западного побережья Крита.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Погасили двигатель и побежали? Поздравляем, вы почти испортили свой мотор
Авто
Погасили двигатель и побежали? Поздравляем, вы почти испортили свой мотор Аудио 
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса
Авто
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса Аудио 
Если кошка спит именно так — это тревожный сигнал
Домашние животные
Если кошка спит именно так — это тревожный сигнал Аудио 
Популярное
Любовь на съёмках: Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина сыграли тайную свадьбу

Певец Алексей Воробьёв тайно женился на оперной диве Аиде Гарифуллиной. Как развивался их роман, почему пара скрывает брак и что связывает Гарифуллину с Маратом Сафиным — в материале.

Любовь на съёмках: Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина сыграли тайную свадьбу
Лучше, чем скандинавская ходьба: этот спорт помогает людям 60+ похудеть без особых усилий
Лучше, чем скандинавская ходьба: этот спорт помогает людям 60+ похудеть без особых усилий
Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса
Гиперзвуковое оружие будущего: что это и кто сегодня впереди? Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
Не поливайте томаты водой — этот способ даст вам урожай, о котором все мечтают
Этот прибор в вашем доме потребляет больше энергии, чем 5 холодильников — и вот как сэкономить
Защита от старения начинается с утра: 5 средств, которые работают
Защита от старения начинается с утра: 5 средств, которые работают
Последние материалы
Переговорный шах и мат — Россия сделала ход и заставила Запад признать поражение
Западная марионетка сломалась: Стамбул показал, на что согласна Украина
Гиперзвуковое оружие будущего: что это и кто сегодня впереди?
Бирюзовые воды и удивительный розовый песок: Элафониси стал лучшим пляжем мира в 2025 году
Переговорная ловушка: победа Путина оказалась понятна всему миру
Забудьте про стейк: вот что действительно стоит бросать на угли этим летом
Тайная война: Европа будет молиться Америке и просить прощения
Нелегалам объявлена война — Германия снова показала остальным пример
Вакцина против смерти: доброволец с иммунитетом к змеиному яду совершил научный подвиг
Никакой химии: вот чем обрабатывают землю, чтобы кроты ушли
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.