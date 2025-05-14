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Секреты Оренбурга: как прогулка по одной улице может рассказать о истории города

2:29
Туризм

Знаете ли вы, что прогулка по одной из центральных улиц Оренбурга может стать настоящим путешествием во времени? Улица Советская хранит в себе истории великих личностей, которые в разные эпохи оставили след в истории города и страны.

Оренбург
Фото: Wikipedia by Ovasiliev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Оренбург

Кто оставил след на улице Советской?

Как сообщает 56orb.ru одним из самых ярких визитов в Оренбург был приезд Александра Пушкина в сентябре 1833 года. Поэт искал материалы для своих произведений, и следы его пребывания можно найти на доме по адресу Советская, 28, где установлен бюст Пушкина.

Это важное напоминание о визите "Солнца русской поэзии". Его сопровождал Владимир Даль, и в честь этой встречи в городе можно найти памятник, изображающий обоих писателей.

Меньше чем через сто лет, в 1950-х годах, в Оренбурге побывал другой символ России — Юрий Гагарин. На доме по адресу Советская, 1, где учился космонавт, установлен памятник. В Оренбурге также есть Дом-музей Гагариных, который был основан по инициативе учеников школы-интерната.

Если вы отправитесь дальше по улице, то наткнётесь на памятную доску в честь татарского поэта Мусы Джалиля. Здесь, в здании, которое когда-то было резиденцией генерал-губернатора, он учился в Татарском институте народного образования.

Историческая ценность улицы не ограничивается только поэтами и космонавтами. В Оренбурге также учился Георгий Мартынюк, народный артист России, который сыграл знаменитого майора Знаменского в сериале "Следствие ведут ЗнаТоКи".

В этом же доме, на Советской, 24, проживал и писатель Александр Фадеев, автор известного романа "Молодая гвардия".

Не менее значимой фигурой в истории города был Аксель Иванович Берг - ученый и офицер, сделавший значительный вклад в радиоэлектронику. В его доме на Советской, 10, до сих пор сохраняется память о его вкладе в науку и технологии.

Гуляя по улице, можно почувствовать дух времени, ведь история города действительно живёт на его улицах, напоминая о людях, которые повлияли на развитие страны.

Уточнения

Оренбу́рг (с 26 декабря 1938 года по 4 декабря 1957 года — Чка́лов) — город в России, административный центр Оренбургской области России. По традиционной версии, крепость получила название по реке Орь, которая в свою очередь, восходит к тюркскому слову "ор" со значениями "ров, русло, овраг".

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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