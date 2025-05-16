От королей до студентов: узнайте удивительную историю замка Херстмонсо

3:33 Your browser does not support the audio element. Туризм

Знаете ли вы, что, проехав всего час от юго-восточной границы с Сурреем, вы найдёте одно из старейших кирпичных зданий, сохранившихся до наших дней в Соединённом Королевстве? Поместье площадью около 300 акров и великолепные сады делают это место идеальным для семейного отдыха.

Фото: commons.wikimedia.org by Dorian Claeys, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Замок Херстмонсо

Расположенный в Хейлшеме всего в нескольких милях к северу от Истборна, замок Херстмонсо восходит примерно к 1441 году. К сожалению, замок был разобран в 1777 году, от него остались только внешние стены.

Полковник Клод Лоутер в 1913 году приобрёл замок и поручил сэру Полу Латаму отреставрировать его в 1933 году. В настоящее время замок Херстмонсо функционирует как британский кампус Королевского университета Канады, принимая иностранных студентов, приезжающих в Англию для обучения в этой обстановке, похожей на Хогвартс.

Чем заняться

В то время как замок закрыт для публики в зимние месяцы, как только сады цветут, он открывается для всех желающих в весенние и летние месяцы. Территория замка может похвастаться впечатляющим кластером садов, каждый из которых оформлен в уникальной тематике.

Церемониальные сады с великолепно подобранными экспозициями контрастируют с дикими лугами и небольшим количеством полевых цветов. Здесь есть как минимум восемь различных садов, в том числе Елизаветинский сад, в котором есть лужайки для крокета с ирландскими тисовыми деревьями и сухим рвом.

В огороженном саду растут травянистые многолетники, розовые тюльпаны весной и магнолии. Вьющиеся розы растут у стен и, как правило, цветут в начале лета.

В оригинальном обнесённом стеной саду замка находятся солнечные часы и розовый сад. Центральные солнечные часы окружены шестью другими, с бюстом сэра Джона Флемстида в память о Королевской Гринвичской обсерватории, которая когда-то проводилась в замке.

Обсерватория располагалась на территории с 1946 по 1989 год. В саду гости найдут большую коллекцию английских роз Дэвида Остина, а на клумбах — чайно-гибридные и кустарниковые розы.

Лекарственные и кулинарные травы можно найти в аптекарском огороде. В ароматном саду разбиты приподнятые клумбы с лимонной вербеной, тигровой травой и лавровыми деревьями.

Посетители могут наслаждаться ароматами сада, узнавая о каждой траве и её применении. Этикетки можно найти по всему саду.

Во многих садах есть доступ для инвалидных колясок, а другие идеально подходят для пикников и любования пейзажами. Собаки приветствуются на поводках, а также есть игровая зона для детей.

Желающим получить доступ к замку нужно будет приобрести билет на экскурсию с гидом, внутреннее пространство не доступно для свободного перемещения. В течение всего лета на территории замка проводятся мероприятия. Это включает в себя показы соколиной охоты, комедии и выставки. Кафе и терраса расположены перед средневековым замком с прекрасным видом — идеальное место, чтобы перекусить куском торта и выпить кофе или чай.

Уточнения

Хёрстмонсо (англ. Herstmonceux) — село в Великобритании, в графстве Восточный Суссекс, расположенное в 70 км к югу от Лондона, куда в 1950-х годах была переведена Гринвичская астрономическая обсерватория, так как прежнее её местоположение в Гринвичском парке (восточная часть Лондона) стало неудобным для астрономических наблюдений вследствие роста города.

