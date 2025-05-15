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Лигурия не сдает позиций: эти пляжи снова в топе — но не обошлось без потерь

2:30
Туризм

Список лучших пляжей Италии по версии Foundation for Environmental Education уже опубликован. В 2025 году в него попали 246 прибрежных городов и 84 туристических порта. Всего награждено 487 пляжей — это около 11,5% всех мест, удостоенных международной экологической награды Bandiera Blu.

Лигурия
Фото: DSC_7093.jpg by Luca Casartelli, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Лигурия

И снова абсолютным лидером по числу наград стала Лигурия — она удерживает первенство среди регионов страны. Хотя в этом году регион немного сдал позиции: в списке больше нет города Чериале (провинция Савона), и общее число награждённых муниципалитетов сократилось до 33 — против 34 в 2024 году.

Генуэзские пляжи в списке

Провинция Генуя полностью сохранила свои позиции. Восемь пляжей, получивших признание в прошлом году, подтвердили высокий уровень и в 2025-м:

  • Сори — Spiaggia Centrale
  • Рекко — Ciappea и Центральный пляж
  • Камольи — пляж Камольи и Сан-Фруттуозо
  • Санта-Маргерита-Лигуре — Punta Pedale, Zona Milite Ignoto, Scogliera Pagana
  • Кьявари — пляж у порта
  • Лаванья — Lungomare
  • Сестри-Леванте — Baia Portobello, Renà и Riva Trigoso
  • Монелья — La Secca, Levante и Centrale

Что означает "Голубой флаг"

Эта награда присуждается не просто за красивые виды. Bandiera Blu — это знак качества, символ экологической чистоты и уровня сервиса. Учитываются:

  • Чистота воды
  • Состояние пляжей
  • Безопасность
  • Уровень благоустройства и инфраструктуры

Это стимул для местных властей развивать инфраструктуру и поддерживать экологический баланс.

"Мы гордимся этим достижением. Побережье Лигурии — это мечта, и никто в Италии не может сравниться с нами по качеству моря", — заявил Марко Буччи, президент региона.

Лигурия в очередной раз подтвердила свой статус жемчужины итальянского побережья. Несмотря на потерю одной локации, регион уверенно удерживает лидерство по количеству пляжей с "Голубым флагом". Это результат системной работы, устойчивого подхода и заботы о качестве отдыха. А туристам остаётся только одно — выбрать точку на карте и собирать чемоданы.

Уточнения

Лигу́рия (итал. Liguria, лиг. Ligûria) — административная область Италии на северном побережье Лигурийского моря.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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