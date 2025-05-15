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Город в Колорадо, который прячется среди водопадов — прячет нечто большее

2:29
Туризм

Вас когда-нибудь манил город, где вместо суеты — журчание водопадов, а вместо толп туристов — тропинки среди сосен? Добро пожаловать в Green Mountain Falls — крошечный альпийский городок у подножия знаменитой вершины Пайкс-Пик в Колорадо.

Колорадо
Фото: https://www.flickr.com/photos/lamouroux/6296513254/ by flamouroux, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Колорадо

Спрятанный между городами Вудленд-Парк и Колорадо-Спрингс, этот уголок словно сошел с открытки: скромное население, высота почти 2400 метров над уровнем моря, обилие троп, ручьев и магии. Идеально для тех, кто хочет просто выдохнуть.

Погоня за водопадами

Главное, ради чего сюда едут, — это природа. Здесь в буквальном смысле "горный душ": тропы ведут к водопадам, один красивее другого. Самый популярный маршрут — Catamount Falls Trail, 4,5 км умеренной сложности, с набором высоты в 170 метров. По пути откроются виды на водопады Crystal Falls и Catamount Falls, а продолжающийся маршрут ведёт к легендарному полю Garden of Eden и озеру South Catamount.

Имейте в виду: подъёмы ощутимые, и кислорода на такой высоте меньше. Но инфраструктура дружелюбная — есть парковки, карта маршрутов (рекомендуется скачать заранее, связи почти нет), и даже приложение. Домашние питомцы тоже могут быть с вами — на поводке, конечно.

Где остановиться: от старинных домиков до уединённых шале

В самом сердце городка находится Green Mountain Falls Lodge — историческое здание 1910 года с джакузи, пентхаусом и студиями. Но есть и другие варианты. The Outlook Lodge порадует каминами, шикарными кроватями, джакузи и семейными номерами. Цены начинаются от $150 за ночь.

Для уединения — домики в лесу с террасами и видами на горы, A-frame домики с панорамными окнами, коттеджи с горячими ваннами, и даже жильё для путешествующих с животными. Цены варьируются от $80 до $160 и выше за ночь.

И немного искусства

Несмотря на миниатюрные размеры, городок живёт культурной жизнью. Здесь проходят летние фестивали, работает арт-сообщество, есть кафе и рестораны. Именно это делает Green Mountain Falls больше, чем просто природной остановкой.

Уточнения

Колора́до (англ. Colorado, американское произношение: [ˌkɑləˈrædoʊ] или [ˌkɑləˈrɑːdoʊ]) — штат на западе центральной части США, один из так называемых Горных штатов.

Пайкс-Пик (англ. Pikes Peak) — гора в центральной области США, в штате Колорадо, в цепи Скалистых гор.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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