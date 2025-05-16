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Железнодорожная революция: станет ли поезд между Великобританией и Швейцарией реальностью?

3:00
Туризм

В настоящее время, если вы хотите добраться из Великобритании в Швейцарию на поезде, вам придётся доехать на Eurostar до Парижа, а затем пересесть на поезд, направляющийся в Женеву. В общей сложности это занимает около семи с половиной часов. Если бы существовало прямое железнодорожное сообщение, это время можно было бы сократить до пяти часов. Да, это намного дольше, чем один час 40 минут полёта из Хитроу, но это также намного более экологично для планеты (и не включает в себя все утомительные процессы в аэропорту).

Лондон
Фото: commons.wikimedia.org by Shawn M. Kent, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лондон

На прошлой неделе правительства Великобритании и Швейцарии стали на шаг ближе к тому, чтобы сделать эту прямую связь реальностью. Чтобы сдвинуть дело с мёртвой точки, Великобритания и Швейцария подписали меморандум о взаимопонимании (то есть заявление о серьёзных намерениях), согласившись ввести железнодорожное сообщение в жизнь. В рамках этого они договорились работать вместе, чтобы справиться с такими препятствиями, как установление пограничного контроля и соблюдение правил безопасности в туннеле под Ла-Маншем.

Меморандум о взаимопонимании также включает в себя соглашения между двумя странами об обмене информацией и опытом, понимании практических требований к пограничному контролю и контролю безопасности, а также о проведении переговоров с заинтересованными операторами для разработки коммерческих соглашений.

Хайди Александер, министр транспорта Великобритании, провела переговоры со своим швейцарским коллегой Альбертом Рости в прошлый четверг.

"Это произойдёт не в течение следующих 12 месяцев, но если мы сможем это сделать, я думаю, что это будет фантастическое событие для наших двух стран", — сказала она информационному агентству PA.

Для обсуждения железнодорожного сообщения будет создана совместная рабочая группа, состоящая из правительственных и отраслевых экспертов, и, по данным Министерства транспорта, она проведёт свое первое заседание в ближайшие месяцы. Альберт Рости сказал, что "весьма вероятно", что связь может быть запущена в ближайшие пять-десять лет.

Женева — это лишь одно из нескольких направлений, куда Eurostar надеется предложить прямые маршруты в ближайшем будущем. В настоящее время разрабатываются планы по огромному расширению лондонского аэропорта Сент-Панкрас, что может привести к появлению новых маршрутов в такие аэропорты, как Франкфурт, Цюрих и Милан.

"Это захватывающее объявление приближает нас на один шаг к прямому высокоскоростному сообщению между Лондоном и Швейцарией, основываясь на уже проделанной предварительной работе по обеспечению доступа к станциям и маршрутам, чтобы сделать это реальностью", сказал Роберт Синклер, главный исполнительный директор London St Pancras Highspeed.

Уточнения

Швейца́рия (нем. Schweiz, фр. Suisse, итал. Svizzera, романш. Svizra, лат. Helvetia), официально — Швейца́рская Конфедера́ция (нем. Schweizerische Eidgenossenschaft, фр. Confédération suisse, итал. Confederazione Svizzera, романш. Confederaziun svizra, лат. Confoederatio Helvetica) — государство в Центральной Европе, федеративная республика, состоящая из 26 кантонов с федеральными властями в Берне.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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