40 тысяч человек живут словно в отпуске: бразильский рай Парати удивит своей красотой

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Парати — это одно из тех мест, которые выглядят как в сказке. На южном побережье Рио-де-Жанейро город сочетает в себе мощёные улочки, колониальные особняки и захватывающую дух природу. Невозможно не влюбиться в этот маленький кусочек прошлого, окружённый райскими пляжами и обширным Атлантическим лесом.

Фото: commons.wikimedia.org by Vani Ribeiro, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Бразильский город Парати

Впрочем, Парати выходит за рамки открытки. Этот город с населением около 40 тысяч человек предлагает невероятное качество жизни, сочетая спокойствие и богатый культурный багаж.

Жизнь в Парати — это спокойствие

Жить в Парати — это практически жить в отпуске. Вдали от хаоса крупных центров город предлагает более лёгкий образ жизни в окружении природы. Вот одни из немногих удовольствий, которые вы можете здесь испытать:

Пешие прогулки по тропам, которые пересекают пышный Атлантический лес.

Морские прогулки по секретным островам и пляжам.

Поплавайте с маской и трубкой в кристально чистых водах, полных морских обитателей.

И дело не только в природе. В городе действует эффективная система здравоохранения и оздоровительные программы, пропагандирующие здоровые привычки. Для тех, кто ищет безопасности и спокойствия Парати является убежищем с низким уровнем преступности.

Образование в Парати: знания, которые преображают

В Парати обучение выходит далеко за рамки классных комнат. Муниципалитет имеет сеть государственных и частных школ, которые обслуживают детей и молодёжь, обеспечивая качественное образование, но разница заключается в яркой культуре, которая дополняет преподавание.

Вот как Парати превращает знания в искусство:

Мастер-классы по музыке, театру и изобразительному искусству открыты для публики.

Знаменитый FLIP, международный литературный фестиваль Парати, который объединяет читателей и писателей со всего мира.

Выставки и культурные ярмарки, которые ценят местных художников.

В этом городе уверены, что образование — это больше, чем книги. Речь идёт о создании впечатлений, которые пробуждают творчество и страсть к обучению.

Туризм в Парати: прогулка по истории и пляжам

Известный своим историческим центром с мощёными улочками и красочными колониальными домами, город представляет собой настоящий музей под открытым небом, однако Парати — это гораздо больше, чем история. Для тех, кто любит приключения, город окружён пляжами, островами и тропами, которые ведут к скрытым водопадам. Хотите знать, что нельзя пропустить?

Исторические церкви, такие как церковь Санта-Рита, являются одной из визитных карточек города.

Морские прогулки, которые открывают секретные пляжи региона.

Местная кухня с пробуждающими аппетит блюдами.

А если вы любите хорошую вечеринку, недостатка в мероприятиях нет. В городе проходит фестиваль Кашаса, кинофестиваль и, конечно же, незабываемый FLIP.

Это больше, чем просто пункт назначения, это опыт

Знакомство с Парати похоже на открытие книги, полной историй и потрясающих пейзажей. Место, которое сочетает в себе очарование прошлого с энергией города, полного жизни. Живёте ли вы здесь или проводите несколько дней, в Парати всегда есть что-то новое, что можно для себя открыть.

Уточнения

Парати́ (порт. Paraty) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Рио-де-Жанейро.

