40 тысяч человек живут словно в отпуске: бразильский рай Парати удивит своей красотой

Парати — это одно из тех мест, которые выглядят как в сказке. На южном побережье Рио-де-Жанейро город сочетает в себе мощёные улочки, колониальные особняки и захватывающую дух природу. Невозможно не влюбиться в этот маленький кусочек прошлого, окружённый райскими пляжами и обширным Атлантическим лесом.
Впрочем, Парати выходит за рамки открытки. Этот город с населением около 40 тысяч человек предлагает невероятное качество жизни, сочетая спокойствие и богатый культурный багаж.
Жить в Парати — это практически жить в отпуске. Вдали от хаоса крупных центров город предлагает более лёгкий образ жизни в окружении природы. Вот одни из немногих удовольствий, которые вы можете здесь испытать:
И дело не только в природе. В городе действует эффективная система здравоохранения и оздоровительные программы, пропагандирующие здоровые привычки. Для тех, кто ищет безопасности и спокойствия Парати является убежищем с низким уровнем преступности.
В Парати обучение выходит далеко за рамки классных комнат. Муниципалитет имеет сеть государственных и частных школ, которые обслуживают детей и молодёжь, обеспечивая качественное образование, но разница заключается в яркой культуре, которая дополняет преподавание.
Вот как Парати превращает знания в искусство:
В этом городе уверены, что образование — это больше, чем книги. Речь идёт о создании впечатлений, которые пробуждают творчество и страсть к обучению.
Известный своим историческим центром с мощёными улочками и красочными колониальными домами, город представляет собой настоящий музей под открытым небом, однако Парати — это гораздо больше, чем история. Для тех, кто любит приключения, город окружён пляжами, островами и тропами, которые ведут к скрытым водопадам. Хотите знать, что нельзя пропустить?
Знакомство с Парати похоже на открытие книги, полной историй и потрясающих пейзажей. Место, которое сочетает в себе очарование прошлого с энергией города, полного жизни. Живёте ли вы здесь или проводите несколько дней, в Парати всегда есть что-то новое, что можно для себя открыть.
Парати́ (порт. Paraty) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Рио-де-Жанейро.
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