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Шоколадная империя Парижа: откройте тайны Debauve & Gallais — где истории королей встречаются с изысканным вкусом

2:19
Туризм

Шоколад? Мы все любим его! Этот настоящий природный антидепрессант всегда вызывал привыкание у самых взыскательных гурманов, и если и есть магазин, который понял это и сделал это своей специализацией, то это Debauve & Gallais. Уже более 200 лет эта легендарная шоколадная фабрика является местом встречи всех столичных гурманов от Марии-Антуанетты до Наполеона Бонапарта! В чём рецепт успеха? Высококачественные шоколадные конфеты со всего мира…

Шоколад
Фото: flickr.com by formulatehealth, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Шоколад

Debauve & Gallais: старая историческая шоколадная фабрика в Париже

Вот уже более двух столетий эта шоколадная фабрика очаровывает весь Париж своими исключительными творениями. Когда основатель Сюльпис Дебов, фармацевт по профессии, начал продавать свои шоколадные конфеты, он хвастался… их лечебными свойствами. Королева Мария-Антуанетта употребляла эти шоколадные конфеты, чтобы успокоить и облегчить головную боль… Не меньше!

Он был первым шоколатье, который изобрёл хрустящий шоколад в истории. Шоколад в форме монеты смешивали с миндальным молоком для сладости и лечебным порошком для исцеления. Маленькая революция для того времени, которая очень быстро повысила репутацию шоколадной фабрики. По словам Сюльписа, любой шоколад обладает полезными свойствами для организма.

Очень быстро Сюльпис Дебов стал королевским аптекарем при Людовике XVI. Эта деятельность не помешала ему продолжать заниматься какао, так как в 1800 году он решил объединить усилия со своим племянником Антуаном Галле. Среди самых престижных покупателей магазина — соверены и художники, такие как король Карл X и писатель Марсель Пруст… Как видите, вся столица устремляется туда!

На самом деле вы всё ещё можете попробовать рецепты, которые обеспечили успех этому великолепному дому какао! Например, конфеты Марии-Антуанетты (без лекарств), Fleur de Lys с карамелью короля Карла X или миндаль в шоколаде, который любил Наполеон Бонапарт. Погружение во время, столь же вкусное, сколь и изысканное!

Уточнения

Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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