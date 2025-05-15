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Погружение в атмосферу XIX века: сад и вилла Будапешта где писатели черпали вдохновение

1:42
Туризм

В Будапеште открылись заново отреставрированные сад и вилла, оставившие след в истории города и культурной жизни Венгрии. Прогулка по этим историческим местам обещает путешественникам погружение в атмосферу прошлого и вдохновение.

Регулярный сад
Фото: commons.wikimedia.org by sailko is licensed under GNU Free Documentation License
Регулярный сад

Сад Мавра Йокаи

Сад был приобретен писателем Мавром Йокаи в 1853 году за 2200 форинтов. Он превратил дикий участок в прекрасный парк с розами и деревьями. Этот сад стал источником вдохновения для автора и важным местом для его работы.

Йокаи часто проводил здесь часы, размышляя и создавая свои произведения, что придает этому месту особое значение для литературы Венгрии.

Вилла Штайндля

Вилла Штайндля была построена в 1842 году, а в 1898 году пережила реконструкцию. С годами здание пришло в упадок, но в последнее время прошло восстановление и теперь в нем расположены школа и выставка "Птичья страна".

Выставка включает интерактивные элементы и коллекцию препаратов птиц, привлекая любителей природы и интересующихся биологией.

Важность этих объектов

Сад Йокаи и вилла Штайндля не только представляют собой культурное и историческое наследие Будапешта, но и являются привлекательными туристическими точками для тех, кто хочет узнать больше о венгерской природе, культуре и истории.

Прогулка по этим местам — это не просто путешествие во времени, но и возможность насладиться красотой природы и уникальными выставками.

Уточнения

Будапе́шт (венг. Budapest,) — столица и крупнейший город Венгрии. Расположен в северной части страны по обоим берегам Дуная. Образован в 1873 году в результате слияния трёх городов: Пешта, Буды и Обуды.

Мор Йо́каи Маурус Йокаи (венг. Jókai Mór; 18 февраля 1825, Комарно — 5 мая 1904, Будапешт) — венгерский романист, одна из наиболее влиятельных фигур в венгерской литературе XIX века. Известен по романам «Безымянный замок», «Венгерский набоб», «Золотой человек» (1872).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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