Лагуна шёпота: почему пляж Сан-Лоренцо называют самым умиротворённым местом

3:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сицилия — это остров, который очаровывает своей потрясающей природной красотой, предлагая посетителям множество захватывающих дух пейзажей. От изрезанных береговых линий со скрытыми бухтами и кристально чистыми водами, таких как заповедник Зингаро и Кала Росса, до внушительных вершин горы Этна, самого высокого действующего вулкана в Европе, остров является настоящим раем для любителей природы.

Фото: flickr.com by Sicilia!, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Пляж Сан-Лоренцо

Каждый год Сицилия привлекает немалое количество туристов, желающих познакомиться с её природными чудесами и богатым культурным наследием. В последние годы в регионе фиксируется положительная динамика по количеству прибытий. По оценкам, только за последний год Сицилия приняла более 5,5 миллиона человек, прибывших в гостиничные учреждения, что является увеличением по сравнению с предыдущими годами.

Разнообразие сицилийских природных ландшафтов является сильной приманкой для разных типов путешественников. Любители треккинга и пеших прогулок найдут на Этне и в горных парках впечатляющие тропы и уникальные виды. Любители моря и отдыха могут насладиться прекрасными пляжами и чистыми водами прибрежных заповедников и Эолийских и Эгадских островов.

Сицилия считается туристическим направлением с большим шармом благодаря сочетанию очаровательных природных мест и богатого исторического и культурного наследия. Растущее число туристов, которые ежегодно посещают её, свидетельствует о способности Сицилии привлекать и оправдывать ожидания путешественников.

Белый песок и кристально чистое море

Сицилия может похвастаться одними из самых очаровательных пляжей в Италии, характеризующимися белым песком и кристально чистой водой. Среди них выделяется пляж Сан-Вито-Ло-Капо с мелким песком и бирюзовым морем. Эгадские острова, в частности Фавиньяна со знаменитыми Кала Росса и Кала Адзурра, также известны своими кристально чистыми водами и туфовыми карьерами.

Двигаясь к восточному побережью, вы можете полюбоваться пляжами Джардини-Наксос и Летоянни с их золотистым песком и прозрачными водами, отражающими солнечный свет. Продолжая движение на юг, побережье Сиракуз предлагает такие жемчужины, как пляж Фонтане Бьянке, название которого напоминает о чистоте песка и моря. А ещё есть возможность двинуться в сторону "Лагуны шёпота".

Пляж Сан-Лоренцо

Пляж Сан-Лоренцо, расположенный недалеко от Марцамеми, славится своей красотой и спокойствием. Причину прозвища "Лагуна шепота" легко сказать: кристально чистая вода и мелкий песок создают среду, в которой шум волн звучит как сладкий шёпот, приглашая к расслаблению и созерцанию.

Этот райский уголок с его мелким и песчаным морским дном идеально подходит для семей и для тех, кто ищет убежище от шума и суеты повседневной жизни. Пляж предлагает чистую и ухоженную среду, идеально подходящую для наслаждения солнцем и морем в тишине.

Уточнения

Сици́лия (итал. и сиц. Sicilia [siˈtʃiːlja]) — область в Италии.

