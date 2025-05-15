Сокровища Пенсаколы: пляжи и культура в сочетании с непревзойденным уровнем безопасности

Благодаря пляжам с белым песком, музеям военно-морской авиации и культурным фестивалям город во Флориде стал одним из самых безопасных городов для жизни в Соединённых Штатах, говорится в новом отчёте U. S. News & World Report. В частности, это исследование выявило данные, которые позиционируют Пенсаколу как идеальное место для тех, кто ищет спокойствие и качество жизни.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrea Booher, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Пенсакола

Пенсакола, самый безопасный город Флориды

Основываясь на данных ФБР об уровне убийств и имущественных преступлений на 100 000 жителей, ежегодный отчёт U. S. News & World Report оценил самые безопасные города США для жизни в 2024–2025 годах. Хотя уровень безопасности был одним из основных факторов, в исследовании также учитывалось качество жизни и экономическая ценность каждого населённого пункта.

Четвёртую позицию в национальном масштабе заняла Пенсакола, город во Флориде, который оказался самым высоким в рейтинге. С общим баллом 6,5 это прибрежное направление на северо-западе Солнечного штата сочетает в себе низкий уровень преступности и сбалансированное качество жизни, включающее в себя городской, природный и культурный уровни.

Основанная в 1559 году испанским исследователем Тристаном де Луной, Пенсакола считается первым европейским поселением на территории современных США.

В настоящее время в городе представлены следующие ключевые показатели:

Население: 93 735 жителей

Средний возраст населения: 40 лет

Средний годовой доход домохозяйства: $66,853

Средняя цена дома: $226,249

Средняя ежемесячная арендная плата: US$1194

Уровень безработицы: 6.78%

Эти данные отражают сообщество с доступной стоимостью жизни по сравнению с другими городами Флориды, особенно когда речь идёт о ценах на жильё. Столичный регион также стал привлекательным для молодых предпринимателей благодаря таким учреждениям, как Центр предпринимательства Университета Флориды, который предлагает рекомендации и ресурсы для новых проектов.

Что Пенсакола может сделать для своих жителей: пляжи, культура и природа

В то время как пляжи занимают центральное место среди достопримечательностей Пенсаколы, жители наслаждаются разнообразными мероприятиями, охватывающими искусство, историю, спорт и природу. Национальный музей военно-морской авиации и экскурсии по историческому центру города являются одними из лучших культурных вариантов.

Также город может предложить:

Ежегодные фестивали и мероприятия, такие как Gallery Night, ежемесячная выставка искусства и культуры.

Балет, опера, общественный театр и гастроли на Бродвее.

Альтернативная панк- и DIY-сцена, задокументированная в культурном архиве 309 Punkhouse.

Для любителей активного отдыха Пенсакола предлагает варианты от пеших прогулок и рыбалки до водных видов спорта. Близлежащие пляжи, реки и леса используются большую часть года. Бейсбол и хоккей также являются частью местных развлечений.

Уточнения

Пенсако́ла (англ. Pensacola) — административный центр округа Эскамбия (Флорида, США), самого западного в штате Флорида, США.

