Невероятный опыт: Франклин — город, где вы можете спуститься в шахту за драгоценными камнями

3:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вдоль Аппалачской тропы, которая тянется более чем на 2000 миль от штата Мэн до Джорджии, в Северной Каролине есть место, где стоит остановиться. Франклин — небольшой городок с населением всего в несколько тысяч человек, окружённый горами. С более чем 150-летней историей добычи полезных ископаемых Франклин известен как "Мировая столица драгоценных камней" благодаря драгоценным камням, найденных в этом районе. Сегодня в городе полно музеев об истории района, уникальных магазинов и антикварных лавок, а также шахт, где можно попробовать свои силы в поиске драгоценных камней.

Фото: commons.wikimedia.org by Fiona Storey, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Драгоценные камни

В 2010 году город был признан первым официальным сообществом Аппалачской тропы. В течение многих лет это была остановка, где опытные и случайные туристы исследуют один из самых легендарных маршрутов страны. Один из лучших способов полюбоваться горными пейзажами — подняться на Вайя Болд, старую пожарную башню, с которой открывается захватывающий вид на четыре штата. От троп, посвящённых достижениям местных женщин, до живописных дорог, ведущих к впечатляющим водопадам, развлечения на свежем воздухе во Франклине не разочаруют.

Исследуйте местные исторические музеи и уникальные магазины Франклина

С конца 1800-х годов горнодобывающая промышленность играла важную роль в истории Франклина. Сегодня вы можете узнать о прошлом города и попытать счастья в поиске драгоценных камней, таких как рубины и сапфиры. В городе есть 10 вариантов добычи полезных ископаемых, но одна из них с высоким рейтингом подходит для семейного отдыха — Mason's Ruby and Sapphire.

Может быть грязь, поэтому возьмите с собой дождевик и резиновые сапоги, если по прогнозу обещают дождь. Вы также можете посетить Музей драгоценных камней и минералов Франклина. Он расположен в бывшей тюрьме, в нём представлена большая коллекция драгоценных камней, минералов и окаменелостей, в том числе экспозиция минералов, которая светится под флуоресцентным светом. В городе также находятся Исторический музей округа Мейкон и Шотландский музей тартанов, посвящённые шотландскому наследию этого района.

Также Франклин предлагает сочетание эксцентричных антикварных магазинов и универсальных магазинов. Охотьтесь за выгодными предложениями и коллекционными предметами в депо Whistle Stop, где вы найдёте тщательно подобранное сочетание мелочей среди сотен киосков, а также ретро-полицейскую машину, винтажное сельскохозяйственное оборудование и полноразмерную копию танка.

Пешие прогулки поблизости, позволяющие исследовать великолепную природу и водопады

Любителям истории понравится Женская историческая тропа, уникальный поход по городу, который чествует вклад местных женщин на протяжении всей истории района. Начните прогулку с Парка женской истории, расположенного на Главной улице. По пути скульптуры и мемориальные доски расскажут вам о достижениях женщин округа Мейкон, в том числе о первой женщине-мэре города и первом редакторе городской газеты Franklin Press.

Чтобы увидеть красивые водопады и живописные виды, которые не требуют тяжёлых пеших прогулок, следуйте по живописной дороге горных вод. От Франклина двигайтесь на юго-восток около получаса, чтобы добраться до Драй-Фоллс. Этот 75-футовый водопад получил своё название, потому что вы можете пройти за участком водопада, не промокнув.

Уточнения

Се́верная Кароли́на (англ. North Carolina, американское произношение: [ˌnɔrθ ˌkærəˈlaɪnə] ) — штат на востоке США, один из так называемых Южно-Атлантических штатов.

