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2700 лет на карте Сицилии: знаменитый город музей под открытым небом с тысячелетней историей

2:10
Туризм

Сиракузы — город, в котором история встречается с современностью. Основанный более 2700 лет назад, он до сих пор сохраняет свою древнюю душу, привлекая туристов со всего мира. В 2005 году ЮНЕСКО включило Сиракузы в Список Всемирного наследия, признав уникальное сочетание архитектурных и культурных памятников.

Сицилия, Сиракузы
Фото: commons.wikimedia.org by Simone Tinella, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сицилия, Сиракузы

Остров Ортиджия

Сердце Сиракуз — остров Ортиджия, соединённый с материком двумя мостами. Здесь каждый уголок хранит следы древности: от храма Аполлона до собора, в колоннах которого можно увидеть элементы храма Афины.

В этом районе находится и знаменитый источник Аретузы, чей мифологический символ связывает Сицилию с Грецией.

Археологический парк Неаполис

На материке расположен археологический парк Неаполис, который является не только важным памятником древности, но и уникальным местом для прогулок на свежем воздухе.

Среди его сокровищ — Римский амфитеатр, третий по величине в Италии, и Ара Иерона II, алтарь, посвящённый Зевсу, длина которого почти 200 метров.

Греческий театр и Латомии

Самым знаменитым объектом парка является греческий театр, построенный в V веке до нашей эры и до сих пор используемый для театральных представлений. В этом месте, на склоне холма Теменит, когда-то выступал Эсхил.

Ближайшая Латомия, или каменные карьеры, превращённые в тюрьмы, также заслуживает внимания. Здесь находится знаменитое Ухо Дионисия, искусственная пещера, известная своей уникальной акустикой.

Греческие мифы и священные места

Сиракузы — это не просто музей под открытым небом, а живой город, где древние мифы и исторические памятники сочетаются с повседневной жизнью.

Прогулка по улицам — это путешествие во времени, где встречаются священные и светские пространства.

Не упустите шанс погрузиться в этот необыкновенный мир.

Уточнения

Сираку́зы (итал. Siracusa, греч. Συράκουσαι) — итальянский город на восточном берегу острова Сицилия, в античности — один из основных политических и культурных центров Средиземноморья, где жил знаменитый учёный Архимед. В 2005 году Сиракузы (вместе с близлежащим некрополем Панталика) были объявлены памятником Всемирного наследия.

ЮНЕСКО (акрон. англ. UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) — специализированное учреждение Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры, включающее достопримечательности в список Всемирного наследия.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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